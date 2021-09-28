Ekonomi Akıncı ve F-16 ilk kez yan yana uçtu F-16nın kokpitinden o anlar görüntülendi
SAVUNMA SANAYİ

Akıncı ve F-16 ilk kez yan yana uçtu: F-16'nın kokpitinden o anlar görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) yan yana uçan Akıncı TİHA ile F-16’nın görüntülerini paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Akıncı ve F-16 ilk kez yan yana uçtu: F-16nın kokpitinden o anlar görüntülendi
F-16'nın kokpitinden Akıncı.

Bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açan TEKNOFEST, gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde bir sürpriz yaşanarak Akıncı TİHA ile F-16 ilk kez yan yana uçarak gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

F-16 kokpitinden Akıncı TİHA
OYNAT 00:53
F-16 kokpitinden Akıncı TİHA
TEKNOFEST 2021'de yan yana uçan Akıncı TİHA ile F-16, izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sunmuştu. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Akıncı'nın F-16 kokpitinden çekilmiş görüntülerini paylaştı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda F-16’nın kokpitinden Akıncı TİHA'nın yakım çekim görüntüleri paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:
  • "İlk kez TEKNOFEST'te yan yana uçan Akıncı TİHA ile F-16 uçağımızın gösteri uçuşunu bir de F-16 uçağımızın kokpitinden izleyelim."

TEKNOFEST'te yerli ve milli hava gücünden gövde gösterisi: Gökbey, Akıncı, Atak ve Hürkuş aynı anda uçtu
FOTOĞRAF 11
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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST düzenlenen açılış töreni ile bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı.
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Yerli ve milli gururlarımız festival kapsamında görkemli bir gövde gösterisi yaptı.
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Gökbey, Hürkuş ve Akıncı ilk kez gösteri uçuşu yaptı.
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Gökbey, Akıncı, Atak ve Hürkuş aynı anda uçtu.
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İşte nefes kesen o gösteriden kareler...
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TEKNOFEST'te yerli ve milli hava gücünden gövde gösterisi: Gökbey, Akıncı, Atak ve Hürkuş aynı anda uçtu
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda bu sabah başladı. Gökbey, Hürkuş ve Akıncı ilk kez gösteri uçuşu yaptı. Gökbey, Akıncı, Atak ve Hürkuş aynı anda uçtu.
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