Akıncı ve F-16 ilk kez yan yana uçtu: F-16'nın kokpitinden o anlar görüntülendi

Bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açan TEKNOFEST, gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde bir sürpriz yaşanarak Akıncı TİHA ile F-16 ilk kez yan yana uçarak gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
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F-16 kokpitinden Akıncı TİHA
TEKNOFEST 2021'de yan yana uçan Akıncı TİHA ile F-16, izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sunmuştu. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Akıncı'nın F-16 kokpitinden çekilmiş görüntülerini paylaştı.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda F-16’nın kokpitinden Akıncı TİHA'nın yakım çekim görüntüleri paylaşılarak şu ifadelere yer verildi: "İlk kez TEKNOFEST'te yan yana uçan Akıncı TİHA ile F-16 uçağımızın gösteri uçuşunu bir de F-16 uçağımızın kokpitinden izleyelim."
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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST düzenlenen açılış töreni ile bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı.
Yerli ve milli gururlarımız festival kapsamında görkemli bir gövde gösterisi yaptı.
Gökbey, Hürkuş ve Akıncı ilk kez gösteri uçuşu yaptı.
Gökbey, Akıncı, Atak ve Hürkuş aynı anda uçtu.
İşte nefes kesen o gösteriden kareler...
TEKNOFEST'te yerli ve milli hava gücünden gövde gösterisi: Gökbey, Akıncı, Atak ve Hürkuş aynı anda uçtu
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda bu sabah başladı. Gökbey, Hürkuş ve Akıncı ilk kez gösteri uçuşu yaptı. Gökbey, Akıncı, Atak ve Hürkuş aynı anda uçtu.