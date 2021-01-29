Akkuyu NGS en güvenli nükleer santrallerden biri olacak

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince yürütülen "Söz Yetenekte" programı, Akkuyu NGS inşaat sahasında gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Oylum Talu'nun yaptığı program, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının resmi hesapları ile proje hesabından da canlı yayınlandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergei Butckikh, Akkuyu NGS inşaat sahasının bulunduğu Mersin ili ve Gülnar bölgesinin, Türkiye’deki nükleer enerji haritasındaki ana coğrafi noktalar haline geldiğini söyledi.

Proje sayesinde altyapının güvenle geliştiğini, ekonominin, endüstrinin ve sosyal hayatın birçok alanının kalkınma için güçlü bir ivme kazandığını kaydeden Butckikh, "Akkuyu NGS, en güvenli ve en gelişmiş nükleer santrallerden biri olacak. Akkuyu NGS bugün mevcut olan en gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Rus tasarımlı güç üniteleri sadece Türkiye’de değil Çin, Belarus, Mısır gibi diğer ülkelerde de inşa ediliyor. Bu tip nükleer güç üniteleri aynı zamanda Rusya’da başarıyla işletiliyor" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Geliştirme Daire Başkanı Tuğrul Çağrı Cinkara ise yayına Ankara’dan katıldı. 1960’lardan günümüze Türkiye’de nükleer enerji alanında mevzuat altyapısının gelişiminden bahseden Cinkara, ayrıca enerji güvenliği, iklim değişikliği ve çevre koruma sorunlarının çözümünde nükleer enerjinin önemini vurguladı.

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Akkuyu Nükleer A.Ş. İnsan Kaynakları Kıdemli Uzmanı Hande İncula da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından Akkuyu NGS’nin işletme personelinin yetiştirilmesine yönelik eğitim programı hakkında bilgiler verdi.

Program katılımcılarının, prestijli Rus üniversitelerinde eğitim gördüğüne işaret eden İncula, "Eğitimlerinin ilk yılında öğrenciler hazırlık fakültesinde okuyorlar, orada sadece Rusça öğreniyorlar ve özel disiplinlerde terminolojik temelde uzmanlaşıyorlar. Sonrasında 1. ve 2. senelerinde, mühendislik ve fen bilimleri, kimya, fizik, matematik derslerini içeren temel program başlamış oluyor. Öğrenciler 3. yılda nükleer enerji santrallerindeki uzmanlıklarını seçiyorlar, olası çalışma alanları arasında ’nükleer santrallerin tasarımı ve işletilmesi’, ’nükleer santrallerin kontrol ve yönetim sistemleri’, ’nükleer santrallerin radyasyon güvenliği’ yer alıyor. Öğrenciler modern nükleer güç santrallerinde staj yapıyorlar. Eğitim programını tamamladıktan sonra, Türk uzmanlar Akkuyu Nükleer A.Ş. bünyesinde işe başlamak üzere teklif alıyorlar. Şu anda şirkette programı tamamlayan 140’tan fazla mezun istihdam etmiştir” diye konuştu.

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Genç uzmanlar, aldıkları eğitimleri anlattı

Programın bir bölümü de projenin genç uzmanlarına ayrıldı. Uzmanlar, eğitimlerini ve büyük ölçekli bir uluslararası projenin ekibine nasıl katıldıklarını canlı yayında anlattı.

Hazırlık ve Onarım Birimi Uzmanı Yusuf Kılıç, yaklaşık 2 yıldır hazırlık ve onarım biriminde nükleer fizik uzmanı olarak çalıştığını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Ben de Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin bakım ve onarımından sorumluyum. Ne tür onarımlardan bahsettiğimize şaşırabilirsiniz. Sonuçta nükleer santral henüz işletmeye alınmadı, ancak tüm nükleer güç santrallerinde planlama birkaç yıl öncesinden yapılır. İstisnasız tüm süreçler önceden modellenir ve hesaplanır. Şu anda, en küçük ayrıntısına kadar, sahaya teslim edilen ekipmanın tüm parametrelerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya ve Türkiye standartlarına uygunluk açısından ve bu ekipmanın gelecekte tam olarak servis ve onarımını sağlamak için tasarım belgelerini kontrol ediyoruz. Çalıştırıldığında hepsini tamamıyla biliyor olacağız."

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EKONOMİ Akkuyu güvenle yükseliyor

Doküman Yönetim ve Kontrol Birimi Baş Uzmanı Polina Kasal ise yaptığı konuşmada, “Doküman yönetimi ve kontrolü, önemli ve sorumluluğu yüksek olan bir iş. Çünkü şirketimiz devlet kurumları, yükleniciler, düzenleyici kurumlar gibi çok sayıda kuruluşla resmi yazışmaları sürdürüyor. Bunun dışında şirketin çeşitli bölümleri arasındaki iç yazışmalar da mevcut. Belgeleri kaydederiz ve şirketin uygun bölümlerine göndeririz. Belgeler Rusça ve Türkçe bazen de İngilizce olarak düzenlenmektedir. Yaptığım iş çok ilgi çekici ve çok hoşuma gidiyor” dedi.

Kullanılmış Nükleer Yakıt Yönetimi Birimi Uzmanı Mervan Güneş, Türkiye’de üniversitede elektrik ve elektronik bölümünde okurken bir ilan gördüğünü aktararak, "Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu projesi için personel yetiştirmek üzere bir eğitim programına katılmak isteyenlerin işe alınmasına ilişkin bir duyuruydu. Enerji sektöründeki farklı alanların gelişimini takip ediyordum ve bu büyük projede yetişebileceğim ve nükleer enerjinin ülkemin kalkınmasına katkı sağlayabileceği düşüncesi bana ilham verdi. Proje çerçevesinde eğitim programına katılmak için başvuruda bulundum, sınavları başarıyla geçtim, mülakatı geçtim ve gelecekte proje üzerinde çalışmak için Rusya’da öğrencilik hayatıma başladım. Stajımı tamamladıktan sonra Akkuyu Nükleer A.Ş.’de işe alındım" diye konuştu.

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Öte yandan, yayın sırasında izleyiciler, program direktörü Mete Bastırmacı eşliğinde Akkuyu NGS inşaat sahasında sanal bir tura çıktı. Bastırmacı, inşaat sahasında yapı işleri devam eden mevcut tesisleri, derin soğutma suyu deşarj sisteminde hangi boruların kullanılacağını, yerli halkın istihdamı hakkında istatistikleri ve şu an projede en çok hangi mühendislik dalından uzmanların talep görüldüğüne dair bilgileri paylaştı.