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Ekonomi Akkuyu NGSnin reaktör üstyarı kabı üretildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu NGS’nin reaktör üstyarı kabı üretildi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un mühendislik birimi Atomenergomash’ın bünyesinde yer alan AEM Technology A.Ş.’nin Volgodonsk şubesi Atommash, Türkiye’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 3’üncü ünitesinin reaktör üstyarı gövdesinin kaynak işlemlerini tamamladı.

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Haber Merkezi İHA
Akkuyu NGS’nin reaktör üstyarı kabı üretildi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 3’üncü ünitesinin reaktör üstyarı gövdesinin kaynak işlemleri tamamlandı.

İki kabuk ve bir flanştan oluşan, ağırlığı 180 ton civarında olan üstyarı gövdenin kaynak dikiş çalışmalarını, uzmanlar 22 gün boyunca kesintisiz çalışarak gerçekleştirdi.

Kaynak dikişi yapılan bölgenin basıncının azaltılması ve metalin gerekli özelliklerinin ortaya çıkması amacıyla, dikiş yapılan bölge 300 dereceye kadar ısıtılıp termik fırına aktarılıyor.

Isıtma ve bekletme işlemi, üç gün boyunca maksimum 620 derece sıcaklıkta gerçekleştiriliyor. Isıl işlemden sonra, uzmanlar gerekli mekanik işlemleri yaparak görsel ölçüm, ultrasonik ve manyetik parçacık muayenesi, kaynak bağlantıların radyografik görüntülenmesi gibi teknik kontrolleri gerçekleştirecekler. Bu çalışmaların ardından dikiş kaynağı yapılan yarı gövdenin korozyona dayanıklı iç yüzey kaplama işlemleri de hayata geçirilecek.

Birinci sınıf bir güvenlik ekipmanı olma özelliği taşıyan reaktör, içine çekirdek ve iç kısımların yerleştirildiği eliptik bir tabana sahip dikey silindirik bir gövdeden oluşuyor. Reaktörün tepesi, kurulu mekanizmalar, kontroller, reaktör koruması ve reaktör içi kontrol için sensör kablolarının çıkışını sağlayan branşman borularını barındıran bir kapak lahava geçirmez şekilde kapatılıyor.

Türkiye’de inşa edilen Akkuyu NGS, nükleer endüstride ’yap-işlet-sahipol’ modeli ile hayata geçirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor. Proje artırılmış güvenlik ve geliştirilmiş teknik ve ekonomik özellikler taşıyan ’3 ’ nesil Rus VVER reaktörlerine sahip dört güç ünitesini içeriyor. Santralin tasarımı ve inşaatı Rusya Devlet Kurumu Rosatom’un mühendislik bölümü tarafından yürütülüyor. NGS’deki her güç ünitesinin kapasitesi 1200 megavat olacak.

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