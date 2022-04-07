Bakan Varank TOGG fabrikasında işçilerle iftar yaptı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Varank, 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan TOGG'un Gemlik'teki tesislerinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından iftar vakti işçilerle birlikte sıraya giren Varank, karavanadan yemek alarak, 520 fabrika ve inşaat işçisiyle orucunu açtı.

Ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, "Gemlik'e gelmemizin sebebi, işçi kardeşlerimizle iftar etmekti. Gemlik'e gelmişken hem şirketin yönetim kurulu hem milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il başkanımız, valimizle birlikte TOGG'un fabrikasını inceleme fırsatı bulduk, fabrikadaki iş ve süreçler nasıl gidiyor onlara baktık hem de montajı tamamlanan robotlarla ilgili bilgi aldık.

Türkiye’nin Otomobili Projesi, Türkiye’ye çağ atlatacak, otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalayacak bir proje; endüstrideki dönüşümü yakalamak için TOGG büyük gayret gösteriyor. Bir yandan fabrikanın inşaatı devam ederken bir yandan da montaj hatlarının bağlantıları yapılıyor. Sıkı takvimde çalışıyorlar" dedi.

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"Planlandığı şekilde devam ediyor"

Bakan Varank, bu sene 29 Ekim’de ilk seri üretim araçlarını banttan indirmeyi hedeflediklerini belirtip, "Bütün faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor. Bu fabrikada emeği olan, alın teri döken her bir kardeşimiz bizim için değerli. Evlerine ekmek götürüyorlar ama aynı zamanda Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacak bir projede de çalışmış oluyorlar.

Fabrikanın inşaatında, üretim proseslerinde son teknolojiler kullanılıyor. Montaj hattında 208 robot kullanılacak. Avrupa’nın en temiz boyahanesi, Gemlik’te kuruluyor. Türkiye’nin Otomobili Projesi, planlandığı şekilde bizlere gurur verecek şekilde devam ediyor.

Türkiye’nin Otomobili Projesi, aslında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir vizyon projesi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Türkiye’nin kendine ait bir markasının olmasını, fikri mülkiyet hakları Türkiye’de olan bir aracının olmasını çok önemsiyordu. 2018 yılından beri biz de bir önceki bakan arkadaşımızdan bayrağı teslim alarak en güzel şekilde bu projeyi çalışıyoruz" diye konuştu.

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2030'a kadar beş model

2030’a kadar çeşitli segmentlerde 5 farklı modeli ile dünya yollarında olması hedeflenen TOGG, Gemlik’te 1,2 milyon metrekare alana kurulu tesiste üretilecek. Türkiye’nin Otomobili, ilk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip olacak. Seri üretim başlangıcının ardından otomobilin yasal mevzuata uygunluğunun tespiti için homologasyon testlerine başlanacak. Testlerin ardından TOGG’un 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkarılması planlanıyor.