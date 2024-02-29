Aktif büyüklüğü 10 milyar TL'ye dayandı

4 yılda tarım, kimya ve otomotiv sektörleri için 30 ihraç gerçekleştirerek 2 milyar 153 milyon TL kaynak sağlayan PASHA Bank, yine Türkiye’de bir ilki imza atarak müşterisi olmayan nitelikli yatırımcıların VDMK ihracına katılabilecekleri dijital bir kanal oluşturdu. Uygulama 1 Mart 2024 tarihinde erişime açılacak.

İstanbul'da düzenlenen sohbet toplantısında VDMK ihraçlarıyla ilgili bilgi veren PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “Tarım özellikle ön plana aldığımız sektörlerin başında geliyor. Çünkü tarım hem Türkiye’nin olmazsa olmazı hem de dünyanın gündemi. Keza otomotiv sektörüne baktığımızda da ülkemizde ciddi bir otomotiv üretimi ve TOGG gerçeği var. Bankamız, özellikle bugünün şartlarında, reel sektöre kaynak sağlanmasında öncü kurum olarak yer alarak önemli bir eksikliğin giderilmesinde rol oynamıştır. PASHA Bank, ilk kez VDMK ihracını gerçekleştirdiği 2020 yılından bugüne 2 milyar 153 milyon TL’lik hacme ulaşırken, sadece 2023 yılında 948 milyon TL’lik destekte bulundu" dedi. Eynehan, bu sene içerisinde 1 milyar TL’nin üzerinde VDMK ihracı gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.