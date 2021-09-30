'Alarm veren iklim krizi için harekete geçmemiz şart'

İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha yakınımızda hissettiğimiz dönemde bu global sorunun faturası da giderek artıyor. Konuyla ilgili açıklamalardan bulunan Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, “Dünya Ekonomik Forumu Küresel Riskler Raporu’na baktığımızda dünyamızın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerin; iklim değişikliğinin önlenmesi ve adaptasyonunda başarısızlık, olağan dışı hava olayları ve doğal afetler olduğunu görüyoruz. Risk bilincinin artırılması, şehir altyapılarının yeterli hale getirilmesi, iskan izninin verilmemesi, arazi kullanımını belli bir plan çerçevesinde gerçekleştirmesi gibi hususlar ile toplumun doğal afet riskine daha az maruz kalmasını sağlayacağını söyleyebiliriz” dedi.

‘EKONOMİK HASAR 190 MİLYAR DOLAR’