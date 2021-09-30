'Alarm veren iklim krizi için harekete geçmemiz şart'

İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha yakınımızda hissettiğimiz dönemde bu global sorunun faturası da giderek artıyor. Konuyla ilgili açıklamalardan bulunan Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, “Dünya Ekonomik Forumu Küresel Riskler Raporu’na baktığımızda dünyamızın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerin; iklim değişikliğinin önlenmesi ve adaptasyonunda başarısızlık, olağan dışı hava olayları ve doğal afetler olduğunu görüyoruz. Risk bilincinin artırılması, şehir altyapılarının yeterli hale getirilmesi, iskan izninin verilmemesi, arazi kullanımını belli bir plan çerçevesinde gerçekleştirmesi gibi hususlar ile toplumun doğal afet riskine daha az maruz kalmasını sağlayacağını söyleyebiliriz” dedi.
‘EKONOMİK HASAR 190 MİLYAR DOLAR’
- Kırmızı, “Dünya genelinde afetlerden kaynaklanan toplam ekonomik hasar 2019’da 150 milyar dolarken bu rakam 2020 yılında 190 milyar dolara yükseldi. İklim krizi alarm veriyor, buna kayıtsız kalmadan çok daha büyük felaketlerin önüne geçmek için harekete geçmemiz şart. Sigorta ürünlerinin sağladığı teminatlar sigortalılara güven ortamı yaratıyor. Yangın, sel, su baskınları vb. durumlarda kişilerin manevi olarak etkilenmelerinin yanı sıra ev veya arabalarının hasar alması yaşanan olayı daha kötü hale getirebiliyor. Vatandaşlarımızın maddi kayıplarını dert etmemesi ve kötü günlerinde bu kayıplarını düşünmemeleri için konut ve kasko sigortaları sağladığı teminatlar ile en uygun seçeneklerin başında geliyor” dedi. Geniş teminat seçenekleriyle Doğa Sigorta kasko sigortası ve Doğa Konut Paket Sigortası sel ve deprem gibi riskleri güvence altına alıyor.