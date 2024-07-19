Aldatıcı reklamın yaptırımı ağırlaşıyor

AK Parti, 14 maddelik yeni yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle, aldatıcı reklam ve ticari uygulamalara verilen 5 bin liralık cezanın alt sınırı 60 bin lira, üst sınırı 600 bin TL olacak. Aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise alt sınır 600 bin üst sınır 6 milyon TL olarak belirlendi. Gayrisafi gelirin bildirilmediği veya yanlış bildirildiği durumlarda ön ödemeli konut satışlarında 6 milyon lira ceza uygulanacak. Aldatıcı reklamların yerel veya ülke genelinde yayın yapan televizyonlar aracılığı ile yayınlanması durumunda, bir milyon 100 bin liradan 22 milyon 100 bin liraya kadar para cezası verilecek. Radyolardan yayınlanan aldatıcı reklamlar için ise, 6 milyon liraya kadar ceza uygulanabilecek. Kısa mesaj ile yapılan aldatıcı reklamlar için de 2.8 milyon lira para cezası öngörüldü.