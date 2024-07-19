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Ekonomi

Aldatıcı reklamın yaptırımı ağırlaşıyor

Reklam Kurulu tarafından uygulanan mevcut idari para cezaları artırılacak.

Uğur Duyan
04:00 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 01:54 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti, 14 maddelik yeni yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle, aldatıcı reklam ve ticari uygulamalara verilen 5 bin liralık cezanın alt sınırı 60 bin lira, üst sınırı 600 bin TL olacak. Aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise alt sınır 600 bin üst sınır 6 milyon TL olarak belirlendi. Gayrisafi gelirin bildirilmediği veya yanlış bildirildiği durumlarda ön ödemeli konut satışlarında 6 milyon lira ceza uygulanacak. Aldatıcı reklamların yerel veya ülke genelinde yayın yapan televizyonlar aracılığı ile yayınlanması durumunda, bir milyon 100 bin liradan 22 milyon 100 bin liraya kadar para cezası verilecek. Radyolardan yayınlanan aldatıcı reklamlar için ise, 6 milyon liraya kadar ceza uygulanabilecek. Kısa mesaj ile yapılan aldatıcı reklamlar için de 2.8 milyon lira para cezası öngörüldü.


Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay: Depolama çözümlerinin hayatımıza girmesi yeşil enerjiye güç katıyor

Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, yenilenebilir enerjinin gelişiminde enerji depolama ve pil teknolojilerinin oynadığı kritik role dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akbay, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretim portföyümüzde daha fazla yer alması için depolamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak “Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarı artışıyla eş zamanlı olarak depolama sistemlerine olan ihtiyaç artıyor. Bu ihtiyacın büyüklüğünü ve gerçekleşme hızını, ısınma, ulaşım, veri merkezleri ve sanayi üretiminde elektrifikasyona geçiş ile tüketimdeki artış belirleyecek. Ayrıca, bu artışa cevap verecek olan yenilenebilir kaynakların toplam üretimdeki payı, iletim ve dağıtım şebekemizdeki esneklik talebi ve üretim-tüketim arasındaki anlık dengesizliklerden hem mali hem de enerji kalitesi açısından korunmayı talep eden tüketicilerimiz de bu süreci etkileyecek.” dedi.


#Reklam Kurulu
#Ekonomi
#AK Parti
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