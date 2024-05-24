Aldatıcı reklamlara 108 milyon lira ceza

Kurul önüne gelen 119 adet dosyadan 110’unu mevzuata aykırı buldu. Tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı reklamlar ile ilgili olarak durdurma cezası ile birlikte toplam 13 milyon 744 bin 459 lira idari para cezası uygulandı. Bu ceza ile birlikte yanıltıcı reklamlara ilk 5 ayda toplamda 107 milyon 883 bin 569 TL idari para cezası verilmiş oldu. Ayrıca sosyal medyada tanıtım yapan influencerlar da inceleme kapsamına alındı. Bir çok sektörde reklamlar teker teker incelendi.