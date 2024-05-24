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Ekonomi

Aldatıcı reklamlara 108 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle işletmelere agır fatura çakırdı, para cezası kesti.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 24/05/2024 Cuma
Güncelleme: 01:37 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kurul önüne gelen 119 adet dosyadan 110’unu mevzuata aykırı buldu. Tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı reklamlar ile ilgili olarak durdurma cezası ile birlikte toplam 13 milyon 744 bin 459 lira idari para cezası uygulandı. Bu ceza ile birlikte yanıltıcı reklamlara ilk 5 ayda toplamda 107 milyon 883 bin 569 TL idari para cezası verilmiş oldu. Ayrıca sosyal medyada tanıtım yapan influencerlar da inceleme kapsamına alındı. Bir çok sektörde reklamlar teker teker incelendi.

SÜREKLİ İNDİRİM ALGISINA 'DUR'

Reklam Kurulu, indirimli satışlara yönelik yapılan denetimlerde bir firmanın çeşitli mecralar üzerinden 6 ay boyunca sürekli indirim yaptığını tespit etti. Kurul, indirim kampanyası gerçekleştirildiği algısı yaratılmasına neden olacağı gerekçesiyle reklamları durdurma kararı aldı.

Annenin yaptığı gibi olmaz

Kurul, hızlı tüketim ürünlerinin tanıtımında ‘anneler tarafından hazırlanan ürünlere eş değer olduğu vurgusu yapan’ ifadelerin kullanımının mevzuata aykırı olduğunu değerlendirdi. Mevzuata aykırı olduğu değerlendirmesiyle bu tanıtımları durdurma cezası verdi.


Elektrik kaçakçılığında son perde: Tarlalardan korsan trafo fışkırıyor

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik tüketimini önlemek için yoğun bir mücadele veriyor. Sürdürülebilir enerji dağıtımı hizmeti ve adil kullanım için çalışmalarını kararlılıkla sürdüren şirket, son olarak sadece 2024 yılı içerisinde 2155 kayıt dışı trafonun tespit edildiği Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde çok sayıda yeni kaçak trafo tespit etti. Toplam gücü 660 KVA olan trafoların 265 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabileceği belirlendi. Bu kontrollerde gübre deposunda saklanan, toprağa gömülü ve traktör römorkuna yüklenmiş halde kullanılan kaçak trafolar tespit edildi. Şırnak’ın Silopi ilçesinde ise borç nedeniyle haciz işlemi yapılmak istenen trafoları vermek istemeyen köylüler, jandarmaya direnerek Dicle Elektrik ekiplerini engelledi.


#Reklam Kurulu
#Ceza
#Ekonomi
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