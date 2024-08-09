Alımda fiyat düşürene ağır ceza

Özellikle salçalık domates üreticileri ve çiğ süt üreticiler, son günlerde sözleşme ile ürettikleri ürünleri fabrikalara satarken anlaşılan fiyatın altında rakama satmak zorunda kaldı. Şikâyetlerin artması üzerine bu iki sektör hakkında inceleme başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, geriye dönük olarak domates ve çiğ süt fiyat uygulaması ile ödemelerin geciktirilmesine yönelik olarak faturaları incelemeye aldı. İncelemeyle geçmişe yönelik tüm satın alımların sözleşmelere uyup uymadığına bakılacak ve buna göre fabrikalara ceza verilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 2 bakan yardımcısının katılımıyla üç gün önce yapılan Ulusal Süt Konseyi toplantısında üreticiyi koruyacak önemli kararlar alındı.





12 MİLYON TL'YE KADAR YAPTIRIM

Üreticinin ürün satışında sorun yaşamaması için tereyağı ve krema ithalatının durdurulması kararı verilen konseyde sütlerin farklı fiyatlandırılmasına da karar verildi. Bunun yanı sıra süt sanayiciler, üreticiden aldığı ürünler için sözleşme dışı fiyatlar için uyarıldı. Çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için taraflar sert bir dille uyarıldı. İki bakanlık, mağduriyetlerin giderilmesi ve piyasa dengelerinin yeniden oluşturulması için birlikte çalışacak. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı sözleşme dışı fiyatlar ile alım yapan firmalara Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu aracılığı ile 100 bin TL’den 12 milyon TL’ye kadar ceza verecek.





YUMAKLI: PIYASAYI BOZDURMAYIZ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin mağdur edilmesiyle ilgili olarak şöyle konuştu: “Bugün sahada yaşananlar, üreticimizin hakkını korumak için sözleşmeli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Sözleşme dışına çıkan fırsatçılara ve üretimdeki dengeleri bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz. Sözleşmeli üretimi de içinde barındıran Tarımsal Üretim Planlaması bu tip arz-talep dengesizliklerine çözüm olacaktır.”



