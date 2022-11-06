Ekonomi Almanyaya gelip şirket alın Sahipsiz işletmeler yatırımcı bekliyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya’ya gelip şirket alın: Sahipsiz işletmeler yatırımcı bekliyor

Almanya’da faaliyette oldukları halde sahipleri ölen ya da çalışamaz duruma gelen ve mirasçısı bulunmayan 101 şirket satılığa çıkarıldı. Alman Kalkınma Bankası yıllık cirosu 3 milyon avroyu bulan işletmeleri alacaklara kredi de veriyor. Türkiye’nin Münih Ticaret Ataşeliği, Ticaret Bakanlığı’na yazdığı yazıda bu fırsata dikkat çekerek Türk iş insanlarını Almanya’ya yatırıma davet etti.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Almanya’ya gelip şirket alın: Sahipsiz işletmeler yatırımcı bekliyor
Türk yatırımcılar için fırsat.

Nüfusu yaşlanan ülkelerin başında gelen Almanya, sahibi ölen veya yaşlandığı için çalışamaz duruma olan 101 şirketi satılığa çıkardı. Faaliyette olduğu halde bu şirketlerin satılığa çıkarılmasının nedeni, sahiplerinin mirasını devredecek bir varisinin olmaması ya da varislerin aile şirketlerini devam ettirmeyi reddetmesi olarak gösteriliyor. Tedarikçi konumundaki işletmelerinde bulunduğu bu şirketlerin kapanmasını istemeyen Almanya, işleri devralacak yerli ve yabancı girişimciler arıyor.

ÖNEMLİ BİR FIRSAT VAR

Türkiye’nin Münih Ticaret Ataşeliği tarafından Ticaret Bakanlığı’na gönderilen bir yazıda nüfusunun yarısından fazlası 40 yaş üzeri olan Almanya’da onlarca aile şirketinin sahipsiz kaldığına dikkat çekti. İlgili yazıda; birçok kârlı şirketin, ticari faaliyetlerine devam edemediği ve ticari faaliyetlerinin önemli bir kısmını başka işletmelere devredeceği bildirildi. Bu durum; Almanya’ya ihracat yapan ya da Avrupa pazarına girme fırsatı arayan Türk firmaları için fırsat olarak görülüyor.

Satış listesi incelendiğinde ilgili şirketlerin tekstilden demir çelik üretimine, mühendislik hizmetlerinden metal işleme sistemlerine, bilişimden yenilenebilir enerji sektörüne, matbaadan lüks malların toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösterdiği görülüyor. Satışa çıkarılan 101 firmadan 55’i için fiyat belirtilmezken, fiyatı belirtilen 46 şirketin satın alma ücretleri ise 250 bin avrodan başlıyor ve 2,5 milyon avroya kadar çıkıyor. İsteyen alıcıların direkt iletişim numaralarından irtibata geçmesi isteniyor.

100’DEN FAZLA ÇALIŞANI OLAN DA VAR

Satışa çıkarılan şirketler arasında yıllık cirosu 3 milyon avroyu bulanları da var. Hamburg, Berlin, Bavyera, Bremen, Hesse, Kuzey- Ren Westfalya, Baden-Württemberg, Mecklenburg, Thuringia, Saksonya, Schleswig Holstein, Brandenburg, Türingen, Aşağı Saksonya ve Saxony-Anhalt şehirlerinde bulunan şirketlerin büyüklüklerine göre en az 5, en fazla 100'ün üzerinde çalışanı var.

Alman bankası kredi de verecek

  • Sahipsiz şirketlerin satılması için, alıcılara kredi imkanı da sunuluyor. Almanya Kalkınma Bankası (KfW Bank), finansman ihtiyacını karşılamak ve finansal planlamanın gerçekleştirilmesi için yabancı yatırımcılara yardımcı olacak. Federal Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı ile Almanya Sanayi ve Ticaret Odası (İHK) koordinasyonuyla hazırlanan “NEXXTCHANGE” veri tabanından devredilmesi planlanan firmalara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak mümkün.

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