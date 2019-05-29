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Ekonomi Altın fiyatları günü artışla kapattı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları günü artışla kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 249,20 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 406,00 lira, Cumhuriyet altını 1.662,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 249,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 249,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.662,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 231,00
  • Lira(Tam) Ziynet1.624,00
  • Yarım Ziynet 812,00
  • Çeyrek Ziynet 406,00
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