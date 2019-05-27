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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın kaç para? İşte Altında gün sonu fiyatları

Altın günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 250 bin 500 liraya yükselirken Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı ise günü yüzde 0,04 azalışla 250,40 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Altında gün sonu fiyatları
Altında gün sonu fiyatları

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 250 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 249 bin 750 lira, en yüksek 251 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 250 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 171 milyon 537 bin 648,69 lira, işlem miktarı ise 684,74 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 172 milyon 966 bin 955,22 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Kapalıçarşı'da altın

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 408,00 lira, Cumhuriyet altını 1.669,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 250,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • CUMA PAZARTESİ
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 250,30 250,50 250,20 250,40
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.649,00 1.670,00 1.648,00 1.669,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 228,30 232,30 228,20 232,20
  • Lira(Tam) Ziynet 1.612,00 1.632,00 1.611,00 1.631,00
  • Yarım Ziynet 806,00 816,00 805,00 815,00
  • Çeyrek Ziynet 403,00 408,00 403,00 408,00

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