Altın kazançta doları solladı

Son günlerde herkesin merak ettiği konuların başında altın fiyatlarındaki yükseliş geliyor. Hali hazırda düğün yapanlar, altın borcu olanlar ve yatırım amaçlı altın almak isteyenler, “Altın yükselecek mi yoksa inecek mi?” diye soruyor. Yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 30 kazandırarak doları sollayan gram altın, geçtiğimiz haftalarda 291 lirayı gördü. Şu sıralar 284 lira civarında hareket eden gram altının seyrini uzmanlara ve kuyumculara sorduk.

Kuyumcular, “tasarruf amaçlı altına yatırım yapmaya devam edin” tavsiyesinde bulunarak, kısa vadede altın fiyatlarının düşeceği tahmininde bulunuyor. Ancak uzun vadede gram altında yeni rekorların geleceği yorumunu yapan kuyumcular, vatandaşın ani yükselişler karşısında panik yapmamasını öneriyor.

ONS FİYATINDA 2 BİN 200 DOLAR BEKLENTİSİ

İslam Memiş

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2019 yılında küresel riskler, ticaret savaşları bu endişelerin artmasıyla birlikte merkez bankalarının altın talebinin yüzde 27'sini karşıladığını söyledi. Altın talebinin artması uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının bin 550 dolar seviyesine kadar yükselmesine neden olduğunu hatırlatan Memiş, "Özellikle merkez bankaları stoklarında altın artmaya devam ettikçe altının ons fiyatındaki bu sert yükselişler, kaçınılmaz oldu. Bin 550 dolar seviyelerine geldi. Altının gram ve ons fiyatındaki yükselişler, hem yılsonuna kadar hem de gelecek yıl da devam edecek. Önümüzdeki iki yıl boyunca altın fiyatlarındaki bu sert yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyoruz. İki yıllık bu süreçte altının ons fiyatı bin 600 dolar seviyesini kırdıktan sonra yükselişlerini 2 bin 200 dolar seviyelerine kadar sürdürebilir" dedi.

REKLAM

YATIRIMCILAR BİRAZ DAHA BEKLEYİN

"Uzun vadeli altın yatırımcısı altının gram fiyatındaki yükselişlerin devam edeceğini bilerek, pozisyon almalı" diyen Memiş, "Özellikle 290 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra, 315-320 hatta önümüzdeki yıl 340 lira seviyelerine kadar gelebilir" dedi. Altının gram fiyatının bir iki aylık süreçte 280 liranın altına sarkacağı tahmininde bulunan Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu: "İlk etapta 275, devamında 270-268 seviyelerini takip edeceğim. Altının ons fiyatındaki düzeltme hareketleri, bin 500 dolar altına gelebilir. Hem ons fiyatındaki hem de dolar kurundaki düşüşler, altının gram fiyatının 268 lira seviyesine kadar gerilemesine neden olabilir. Altın almayı düşünen vatandaşlar varsa bir iki ay daha sabırla beklemesi gerekiyor. Bu seviyelerin yatırımcısına tekrar alım fırsatları sunacağının tahmin ediyorum."

PANİK YAPMAYIN YATIRIMA DEVAM EDİN

Mustafa Atayol

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının dünyadaki konjonktüre bağlı olarak biraz düşebileceğini söyledi. Altındaki ani iniş ve çıkışlardan sektörün olumsuz etkilediğini söyleyen Atayık, 'vatandaşa panik yapmayın. Altına yatırım yapmaya devam edin' çağrısında bulunuyor. Atayık, "Kısa vadede altın fiyatlarında bir düşüş olacak. Ama uzun vadede altın her zaman yatırımcının yüzünü güldürmüştür" dedi.

VATANDAŞ 5 ALTIN YERİNE 2 ALIYOR

Hasan Çavuşoğlu

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, önümüzdeki iki yıl boyunca altın fiyatlarında çok sert yükselişler beklediklerini söyleyerek, gram altınının 300 liraya çıkacağı tahmininde bulundu. Ancak şu an kısa vadede altın fiyatlarının düşeceğini de belirten Çavuşculu, "Düğün sezonu olduğu için işler iyi. Altın olmadan düğün olmaz. Ama 5 altın alacaklarına 2 altın alıyorlar" diye konuştu.