Ekonomi Altın rekora doymuyor Gram altın 369 liraya çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın rekora doymuyor: Gram altın 369 liraya çıktı

Her zaman kötü gün dostu olan altın, koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde vatandaşın imdadına yetişti. Nakit para ihtiyacı olanlar altınlarını bozdurdu. Gram altın tüm zamanların rekorunu kırarak, 369 liraya çıktı. Çeyrek ise 600 lirayı aştı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının gram fiyatının bir ayda % 24 değer kazandığını söyledi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, altın fiyatlarında yükselişlere neden oldu. Son 1 ayda geniş bant aralığında dalgalanan altının fiyatları, 1 ay içinde hep dip hem zirve seviyelerini test etti. Gram altın dün sabah saatlerinde tüm zamanlarını rekorunu kırarak 369 lirayı, çeyrek ise 605 lirayı gördü. Kovid-19 endişesinin artmasıyla 9 Mart’ta altının ons fiyatının 9 yılın zirvesi bin 703 dolar, altının gram fiyatının ise 342 lira seviyelerine yükselmişti. Altın fiyatlarındaki son bir aylık seyri Yeni Şafak'a değerlendiren ve tavsiyelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın satışlarının hızlanması, 16 Mart’ta altının ons fiyatının bin 450 dolar, altının gram fiyatının 299 liraya gerilemesine neden oldu. Bu seviyelerin yatırımcısına iyi alım fırsatları sunduğunu gördük. Çünkü Nisan ayının ilk haftasında altının ons fiyatı bin 690 dolar, altının gram fiyatı 369 lira seviyesine yükseldi. 1 ay içinde yaklaşık altının ons fiyatı bin 240 dolar ile yüzde 17, altının gram fiyatı yüzde 24 değer kazandı" dedi. Memiş, ocak ayında bu yana altının gram fiyatının 291 lira seviyesinden 369 lira seviyesine yükselerek yüzde 27 civarında değer kazandığını söyledi.

SERT DÜŞÜŞLER BEKLİYORUZ

Memiş, Kovid-19 salgınının piyasalarda kargaşaya neden olduğunu ifade ederek, borsa, döviz ve emtia fiyatlarında dalgalı seyrin devam ettiğini vurguladı. "Özellikle altın fiyatlarında Nisan ayı içinde yine sert düşüşler bekliyoruz. Gecikirse Mayıs ayına da sarkabilir" diyen Memiş, bu seviyelerden alım için acele edilmemesini öneriyor. Memiş, "Altının ons fiyatı bin 450 dolar, altının gram fiyatı 340 devamında 320 lira seviyelerine gerileyebilir. Çünkü küresel borsalarda 2'inci kez satış dalgası ve beraberinde teminat tamamlama çağrıları yenilenebilir. Bu durumda şirketler ve merkez bankaları altın satış pozisyonu alabilirler. Altın borcu olan, düğün yapacak ya da altın yatırımı yapacak vatandaşlarımızın bu süreçte sabırla beklemesi gerekiyor" tavsiyesinde bulundu.

ALTINLAR TL'YE DÖNDÜ

Borsa yatırımcılarının teminat tamamlamak için elindeki fiziki emtiaları nakde çevirmek zorunda kaldığını aktaran Memiş, dünya genelinde tüm insanların alış-veriş yapmak ve hayatını sürdürmek için biriktirmiş oldukları altınları satmak zorunda kaldıklarını söyledi. Dünyada altına bir talebin olmadığını savunan Memiş, şöyle devam etti: "Türkiye’de dahil Kapalıçarşı piyasası ve perakende kuyumcu mağazalarının yüzde 90’nın halen kapalı Son 2 haftadır vatandaşların altın talebinin olmadığını, aksine yoğun bir şekilde altın bozdurduklarına şahit olduk.Türkiye’deki altın yatırımcıları dahil kötü günler için biriktirmiş oldukları altınları alış-veriş yapmak ve giderlerini karşılamak için TL’ye döndüklerini gördük. Altın piyasalarında bir kez daha sert satışlar görebiliriz."

BÖYLE GİDERSE TAKILAR GÜMÜŞ OLACAK

  • İslam Memiş, artık her şeyin dijital ortamda olacağını ve zamanla fiziki para denen bir sistem olmayacağına dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yakın zamanda evlilikler sosyal sanal ortamlarda gerçekleşir ve hediyeleşme bile sanallaşır. Bu da işlenmiş fiziki altınların ve mücevherat grubu taşların, üretim ve tüketiminde düşüşlere neden olabilir. Altın, değer olmaya devam ettikçe insanların ulaşımı zorlaşacak ve fiziki altını elinde bulunduranlar ise çok şanslı olacak. Takılar artık gümüş olmaya başlayacak ve gümüş talebi her geçen yıl artmaya devam edecek. Bu altının önümüzdeki dönemlerde değer artışlarını sürdürmeyecek anlamını taşımıyor. Kısa vade agresif dalgalanmalar sağlıksız ve suni."

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