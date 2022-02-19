Ekonomi Altına kameralı kayıt Altın değerlendirme noktası 81 ile yayılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altına kameralı kayıt: Altın değerlendirme noktası 81 ile yayılacak

Yastık altındaki 300 milyar dolarlık 5 bin ton altını ekonomiye kazandırmak için çalışmalar sürüyor. İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen, 60 şehirde vatandaşların altınları teslim edebileceği 200 merkez kuracaklarını duyurdu. Bu teslimat kamera kaydı önünde, SMS şifre onayları gerektiren güvenlik önlemleriyle olacak.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
​Altına kameralı kayıt: Altın değerlendirme noktası 81 ile yayılacak ​
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Yastık altındaki yaklaşık 300 milyar dolara tekabül eden 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor. İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) CEO’su Ayşen Esen, düzenlediği basın toplantısında Kuyumcu Altın Değerleme Sisteminin (KAD-SİS) nasıl işlediğini, kuyumcuların, bankaların ve halkın sisteme neden dahil olması gerektiğini anlattı.

Ayşen Esen
Ayşen Esen

HER ADIMDA ONAY ALINIYOR

  • Sistem kapsamında kuyumcuları özenle seçtiklerini belirten Esen, “Bunlar, Altın Değerleme Noktası (AND) olarak çalışıyor. Vatandaşlar, bu kurulu sistem aracılığı ile bankadaki hesabına anında altınını yatırabilecek. Kuyumcu halkımızın getirdiği altının kaç ayar olduğunu, sahte olup olmadığını ve ağırlığını kontrol eder.
  • Getirilen altınların kaç gram saf altına tekabül ettiğini ilgili devlet kurumları tarafından denetlenip onaylanmış olan değerler aracılığı ile hesaplayan sistem müşterinin onayını alarak ilerliyor” dedi.

ÖZEL BANKALAR DA SİSTEME KATILACAK

Esen, KAD-SİS’in tamamen güvenlikli olduğunu ifade ederek, "Telefonunuza gönderilen şifre ile 3 gün içinde istediğiniz Altın Değerleme Noktası’ndan altınınızı alabilirsiniz” diye konuştu. Özel bankalarla da görüşmeye başladıklarını bildiren Esen, kısa zaman içeresinde özel bankaların da sistemin içerisinde yer alacağını vurguladı.

HEDEF YILDA 100 TON ALTIN

  • İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen, 1,5 yıl önce çalışmaya başlayan KAD-SİS için güvenlikli bir sistem kurduklarını ve bunu yerleştirdiklerini belirterek, bugün itibarıyla 60 ilde, 200 Altın Değerleme Noktası(ADN) ile çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Esen, hedeflerinin 81 ilde bin 500 ADN’ye ulaşmak olduğunu dile getirdi. Yıllık 10 ton olan miktarı, 100 tona çıkarmayı amaçladıklarını aktaran Esen, hedefleri olduğunu anlatan Esen, “Yılda 200 ton altın ithalatı yapan bir ülkeyiz. 100 ton 6 milyar dolar, bugünkü cari açığımız 15 milyar dolar, neredeyse yarısını yastık altından çıkardığımız altınla azaltabiliriz” diye konuştu.

SİSTEM BÖYLE İŞLEYECEK

Bankalarda altın hesabı olan veya yeni açan vatandaş, altınını bankadaki altın mevduat hesabına Altın Değerleme Noktasına giderek yatırabiliyor. Yastık altında bulunan altınların sisteme dahil edilmesi için Ayşe Teyze’nin izleyeceği yol şöyle:

1- Ayşe Teyze, kendisine en yakın Altın Değerleme Noktası’na başvuracak.

2- Müşteriden alınacak bilgiler, işlem aşamaları ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bildirimini içeren bilgilendirme formunu imzalayacak.

3- Sistemin kendisine gönderdiği SMS-OTP şifresini sisteme girerek işleme başlama onayı verecek.

4- Altınlarını hangi bankaya yatıracağını bildirdikten sonra banka tarafından gönderilen SMS şifresini sisteme girecek.

5- Ardından altınlarını ADN yetkilisine teslim edecek ve kamera kaydı önünde altınların ekspertizi gerçekleştirilecek.

6- Yapılan tüm işlemleri çift ekranlı PC POS cihazı üzerinden adım adım takip edilecek. Ekspertizi yapılan altınlar kamera önünde poşetlenecek.

7- Ayşe Teyze kendisine gönderilen, hesap bilgisi ve aktarılacak gram bilgisini de içeren banka transfer onay SMS -OTP şifresini sisteme girecek.

8-Banka tarafından da işlemin tamamlandığına dair bir bilgilendirme SMS’i gönderilecek.

9-Son olarak sistemin ürettiği teslim formu imzalanacak ve bir nüshası yatırımcıya verilecek.

Milyonlarca lira hesaplarda kaldı
EKONOMİ
Milyonlarca lira hesaplarda kaldı

Merakla beklenen tedbirin detayı belli oldu: Yastık altındaki altın için 'üçlü teyit' sistemi
FOTOĞRAF 14
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, \"Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı\"nda yaptığı konuşmada, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için, karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açılarak değer korumasından faydalanılabileceğini açıklamıştı.<br><br>
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AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgilere göre, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan yeni sistem, rafinerileri ve bankaları daha sıkı bir iş birliğine sevk edecek, rafineriler ve kuyumcular anlaşarak kendi toplama ve dağıtım kanallarını oluşturacak. <br><br>
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Vatandaş, kuyumcular üzerinden ziynet, meskuk, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek. Vatandaşın fiziki altın teslim ve çekim sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlayacak teknolojik altyapı rafineriler tarafından oluşturulacak ve bankalar tarafından da doğrulama altyapıları ile desteklenecek.<br><br>
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Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat veya teyit sistemi oluşturulacak. Vatandaş fiziki altınını teslim ettiğinde isterse bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının Türk lirası karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarımını talep edebilecek.<br><br>
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Bu aktarım işlemi, anlaşmaya göre kuyumcu veya rafineri tarafından anlık olarak gerçekleştirecek. Hesaba aktarım yapıldığına ilişkin bilgilendirme sistem tarafından sağlanacak. Böylece ilgili kişi kuyumcuda işlemini bitirmiş, fiziki altınını teslim etmiş ve finansal kuruluş olan bankaya altın veya TL olarak aktarmış olacak.<br><br>
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Finansal sisteme bu yöntemle kazandırılan fiziki altın, kuyumcu tarafından rafineriye teslim edilecek. Rafineri tarafından da rafinajı yapılmış altın bankaya iletilecek. Söz konusu fiziki altın, karşılık olarak banka nezdinde tutulacak.<br><br>
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Kişiler, finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu, tercih ettiği şekilde değerlendirildikten sonra tekrar fiziki olarak çekmek istediğinde kuyumcu ve banka dağıtım kanalları üzerinden rahatlıkla çekebilecek.<br><br>
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Hali hazırda bulunan altına ilişkin hesap türlerine ek olarak yeni hesap türleri üzerinde bankalar tarafından çalışma yapılacak.<br><br>Ayrıca bankalarca finansal sisteme kazandırılan altınlar karşılığında hesap sahibine diğer bankacılık ürünlerinde kredi faiz oranı indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.
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Bahsedilen sistem üzerinden bankalara aktarılan fiziki altın karşılığı TL tutarların \"Altın Dönüşümlü TL Mevduat Katılım Hesaplarında\" değerlendirilebilmesini teminen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerekli düzenleme çalışmaları yapılacak. Böylece kişi, tasarrufunun değerini korurken aynı zamanda TL cinsi kazanç sağlamış olacak.<br><br>Finansal sisteme aktarılan altınlar vatandaşların tercihleri doğrultusunda nemalandırılabilecek.
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Söz konusu sisteme ek olarak kişilerin darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankalarında ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açma uygulaması da 1 Mart'tan itibaren başlayacak.<br><br>
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Örneğin, bir kişi 10 çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Bu çeyrek altın hesaplarında belirlenen şekillerde değerlendirildikten sonra bire bir hesabında gözüken altın miktarını fiziki olarak çekebilecek. Darphane bu süreçte gerekli ekspertiz desteğini bankalara sağlayacak.<br><br>Çeyrek katılım ve vadeli hesaplar uygulaması da 15 Mart'tan itibaren uygulamaya alınacak.
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Toplama kanallarının genişletilmesi için halihazırda banka ve rafinerilerin sahip oldukları kuyumcu ağları yaygınlaştırılacak, mart ayı itibarıyla her ilde en az bir kuyumcu olacak şekilde uygulanacak ve 1500'ün üzerinde kuyumcu sisteme dahil olacak.<br><br>
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Bankalar her ilde en az bir şubesini bu sistemle ilişkilendirecek. Altın toplama sürecinde bugüne kadarki uygulamalardan farklı olarak bankaların bazı şubeleri toplama işlemlerine sürekli aracılık edecek.<br><br>Kuyumcuların, bankaların ve rafinerilerin ayrı ayrı altyapıları üzerinden toplama ve teslim işlemlerini gerçekleştirmesi yerine, ortak bir platform üzerinden bu işlemlerin yapılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
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Hem kişilerin altın tasarruf talebini karşılayacak hem de doğrudan fiziki altın üretimine sebebiyet vermeyecek şekilde dijital altın çalışmalarına hız verilecek.<br><br>Takasbank tarafından uygulamaya koyulan altın transfer sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi yoluyla yatırımcılar, bankalarda bulunan altın hesaplarının transfer işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.
Merakla beklenen tedbirin detayı belli oldu: Yastık altındaki altın için 'üçlü teyit' sistemi
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni tedbirlerin detayları belli oldu. Buna göre; kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat veya teyit sistemi oluşturulacak. Vatandaşlar, kuyumcular üzerinden ziynet, meskuk, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek.


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