​Altına kameralı kayıt: Altın değerlendirme noktası 81 ile yayılacak ​

Yastık altındaki yaklaşık 300 milyar dolara tekabül eden 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor. İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) CEO’su Ayşen Esen, düzenlediği basın toplantısında Kuyumcu Altın Değerleme Sisteminin (KAD-SİS) nasıl işlediğini, kuyumcuların, bankaların ve halkın sisteme neden dahil olması gerektiğini anlattı.

Ayşen Esen

HER ADIMDA ONAY ALINIYOR

Sistem kapsamında kuyumcuları özenle seçtiklerini belirten Esen, “Bunlar, Altın Değerleme Noktası (AND) olarak çalışıyor. Vatandaşlar, bu kurulu sistem aracılığı ile bankadaki hesabına anında altınını yatırabilecek. Kuyumcu halkımızın getirdiği altının kaç ayar olduğunu, sahte olup olmadığını ve ağırlığını kontrol eder.

Getirilen altınların kaç gram saf altına tekabül ettiğini ilgili devlet kurumları tarafından denetlenip onaylanmış olan değerler aracılığı ile hesaplayan sistem müşterinin onayını alarak ilerliyor” dedi.

ÖZEL BANKALAR DA SİSTEME KATILACAK

Esen, KAD-SİS’in tamamen güvenlikli olduğunu ifade ederek, "Telefonunuza gönderilen şifre ile 3 gün içinde istediğiniz Altın Değerleme Noktası’ndan altınınızı alabilirsiniz” diye konuştu. Özel bankalarla da görüşmeye başladıklarını bildiren Esen, kısa zaman içeresinde özel bankaların da sistemin içerisinde yer alacağını vurguladı.

HEDEF YILDA 100 TON ALTIN

İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen, 1,5 yıl önce çalışmaya başlayan KAD-SİS için güvenlikli bir sistem kurduklarını ve bunu yerleştirdiklerini belirterek, bugün itibarıyla 60 ilde, 200 Altın Değerleme Noktası(ADN) ile çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Esen, hedeflerinin 81 ilde bin 500 ADN’ye ulaşmak olduğunu dile getirdi. Yıllık 10 ton olan miktarı, 100 tona çıkarmayı amaçladıklarını aktaran Esen, hedefleri olduğunu anlatan Esen, “Yılda 200 ton altın ithalatı yapan bir ülkeyiz. 100 ton 6 milyar dolar, bugünkü cari açığımız 15 milyar dolar, neredeyse yarısını yastık altından çıkardığımız altınla azaltabiliriz” diye konuştu.

SİSTEM BÖYLE İŞLEYECEK

Bankalarda altın hesabı olan veya yeni açan vatandaş, altınını bankadaki altın mevduat hesabına Altın Değerleme Noktasına giderek yatırabiliyor. Yastık altında bulunan altınların sisteme dahil edilmesi için Ayşe Teyze’nin izleyeceği yol şöyle:

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1- Ayşe Teyze, kendisine en yakın Altın Değerleme Noktası’na başvuracak.

2- Müşteriden alınacak bilgiler, işlem aşamaları ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bildirimini içeren bilgilendirme formunu imzalayacak.

3- Sistemin kendisine gönderdiği SMS-OTP şifresini sisteme girerek işleme başlama onayı verecek.

4- Altınlarını hangi bankaya yatıracağını bildirdikten sonra banka tarafından gönderilen SMS şifresini sisteme girecek.

5- Ardından altınlarını ADN yetkilisine teslim edecek ve kamera kaydı önünde altınların ekspertizi gerçekleştirilecek.

6- Yapılan tüm işlemleri çift ekranlı PC POS cihazı üzerinden adım adım takip edilecek. Ekspertizi yapılan altınlar kamera önünde poşetlenecek.

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7- Ayşe Teyze kendisine gönderilen, hesap bilgisi ve aktarılacak gram bilgisini de içeren banka transfer onay SMS -OTP şifresini sisteme girecek.

8-Banka tarafından da işlemin tamamlandığına dair bir bilgilendirme SMS’i gönderilecek.

9-Son olarak sistemin ürettiği teslim formu imzalanacak ve bir nüshası yatırımcıya verilecek.

EKONOMİ Milyonlarca lira hesaplarda kaldı