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Altında yeni dönem: Kuyumcu kimlik isterse şaşırmayın

Altında yeni dönem: Kuyumcu kimlik isterse şaşırmayın

17:4723/12/2024, Pazartesi
IHA
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Denetimlerde mevzuata aykırı davranan kuyumcular, ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.
Denetimlerde mevzuata aykırı davranan kuyumcular, ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumcularda yürürlükte olan ancak henüz uygulamaya geçmeyen altın alım satımlarında 185 bin lirayı aşacak işlemlerde kimlik zorunluluğu getirilmesi için çalışma başlattı. Altın işlemlerinde kimlik ibraz edilmesi ile ilgili bilgiler veren Sarraf Bilal Çay, “Yasa dışı işlemlerin kontrolü için doğru bir karar” dedi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) dolandırıcılık ve kara para aklama gibi durumları engellemek amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği uygulama ile kuyumculardan yapılacak yüklü alım-satım işlemleri için kimlik ibraz etme zorunluluğu getirmişti.


2023 yılında 185 bin liraya yükseltilmesine rağmen söz konusu düzenleme Türkiye'nin birçok noktasında uygulanmamakta. Halihazırda çok sayıda kuyumcu, milyonlarca liraya varan alım-satım işlemlerinde dahi herhangi bir kimlik talebinde bulunmazken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu durumu tersine çevirmek için düğmeye bastı.

  • Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de en büyük vergi kaçağının bulunduğu sektörlerden birinin de kuyumculuk ve mücevherat olduğunu belirterek, söz konusu işletmeler hakkında denetimlerde bulunacak yeni bir ekip oluşturulduğunu duyurmuştu.

Bu ekipler, kuyumcuların ödediği vergileri değerlendirmekle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda mevzuata aykırı uygulamaları denetleyecek ekipler, toplam tutarın 185 bin lira ve üzerinde olduğu işlemlerde ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde toplam işlem tutarının 185 bin lirayı geçmesi durumunda, kuyumcuların kimlik bilgilerini alıp almadığını ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit edip etmediğini inceleyecek.


  • Bakanlığın uygulayacağı yüklü cezalar nedeniyle kuyumcuların yeni dönemde kimlik zorunluluğuna uygun davranması ve 2025 yılı itibarıyla belirlenecek sınırın üzerindeki işlemlerde kimlik ibraz etmeyen kişilere yönelik alım-satım işlemlerini tamamen durdurması bekleniyor.

'185 bin TL üzeri ve katları işlemlerde de kimlik ibrazı gerekecek'

Kayseri'de 25 yıldır sarraflık yapan Bilal Çay, düzenleme ile yasa dışı işlemlerin önüne geçilebileceğini söyleyerek,
“Altın fiyatları son 10 gündür düşüşte diyebiliriz. Hatta 2 hafta da diyebiliriz. Bunlar yatırım için bir fırsattır. Bu düşüşlere alım fırsatı da diyebiliriz. Altın en güvenli liman olduğu için yatırımcıların dövizden ziyade çok tercih ettiği uzun vadede yatırım aracı diyebiliriz. Devletin de bu noktada yatırımcı için vermiş olduğu bir karar var. Sanıyorum ki yasadışı alımların ve işlemlerin önüne geçilebilmesi için alınan bir karar. 185 bin TL üzeri ve katları işlemlerde de kimlik ibrazı gerekecek. Bunu kontrol altına almak amaçlı böyle bir şey yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz”
dedi.

'Bu ikili güven meselesi'

Çay, esnafın da bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyleyerek,
“Devletin almış olduğu karar neticesinde müşterilerimizden biz kimliklerini isteyeceğiz ama burada biz nasıl müdahale edebiliriz bilemiyoruz. Vermek istemeyen de olacaktır tabi ki. Fakat sonuçta bizim bunu almamız gerekecek. İlla ki yatırımcılardan korkanlar olacaktır bu durumdan ama bu ikili güven meselesi olduğu için her zaman devletimize de güvenimiz sonsuzdur. Yasa dışı işlemlerdeki kontrolü sağlamak için doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz biz. Esnafımızın da bu durumda dikkatli olması gerekir”
ifadelerini kullandı.


#Altın
#Kimlik
#Hazine ve Maliye Bakanlığı

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