Altında yeni dönem: Kuyumcu kimlik isterse şaşırmayın

“Altın fiyatları son 10 gündür düşüşte diyebiliriz. Hatta 2 hafta da diyebiliriz. Bunlar yatırım için bir fırsattır. Bu düşüşlere alım fırsatı da diyebiliriz. Altın en güvenli liman olduğu için yatırımcıların dövizden ziyade çok tercih ettiği uzun vadede yatırım aracı diyebiliriz. Devletin de bu noktada yatırımcı için vermiş olduğu bir karar var. Sanıyorum ki yasadışı alımların ve işlemlerin önüne geçilebilmesi için alınan bir karar. 185 bin TL üzeri ve katları işlemlerde de kimlik ibrazı gerekecek. Bunu kontrol altına almak amaçlı böyle bir şey yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz”