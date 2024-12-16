Gram altın 3 bin sınırını geçti mi? Piyasalardan yeni rekor haberi geldi

16 Aralık Pazartesi günü altın fiyatlarına dair veriler merak ediliyor. Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen altın, yatırımcıların yakın takibinde. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın yeni haftaya nasıl bir başlangıç yaptı? Yıl sonunun yaklaşmasıyla hareketli bir dönem yaşayan gram altın kritik sınırda. Dolar ve Euro'da yaşanan değişimlerde merak ediliyor. Kripto para piyasasında ise Bitcoin yeni bir rekor daha imza attı. İşte piyasalardaki son durum...
2024 yılının sonlarına yaklaşırken gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altın fiyatı son durumu haberimizden yakından takip edebilirsiniz.
Altın ne kadar?
Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 Aralık Pazartesi altın fiyatlarında son durum ne? En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altına yatırımcının ilgisi sürüyor. İşte altın fiyatları alış/satış son durum.
16 aralık altın fiyatları
16 Aralık dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu?
İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 34.9646 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.957 liradan, satış fiyatı ise 34.9723 liradan işlem görüyor.
Euro ne kadar?
%0.17'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.7834 TL'den yapan euro şu anda 36.771 TL alış ve 36.7958 TL satış fiyatına sahip.
Bitcoin'de yeni rekor
Öte yandan kripto para piyasalarında da hareketlilik yaşanıyor.
ABD'de Donald Trump'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanmasının ardından tırmanışa geçen Bitcoin, 106 bin doları geçerek tarihi bir rekor kırdı. Böylece Trump'ın seçilmesiyle yüzde 50'nin üzerinde artış yaşamış oldu.
Trump'ın vaatleri etkili oldu
Seçim öncesinde Trump, bir Bitcoin stoğu oluşturmayı ve mali kurumlara, dijital varlıklara olumlu bakan kişilerin atanacağını söylemişti.
Trump'ın kripto para piyasasına yönelik düzenlemeleri azaltacağı beklentileri de artmıştı.
Ay başında Trump, Silikon Vadisi'nden girişimci ve yatırımcı David Sacks'ın, "Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı" olarak görev yapacağını açıkladı.
Sacks, PayPal'ın eski yöneticisi ve Trump'ın son seçimdeki öne çıkan destekçilerinden Elon Musk'ın yakın arkadaşı.
Tesla milyarderi Elon Musk, ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ı Amerika'nın "sürdürülemez" borç artışına karşı kripto para birimini kullanmaya çağırmıştı. Trump seçim mitinglerinde ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" yapma sözü de vermişti.
Bitcoin'ın dolar için tehdit olmadığını vurgulayan Trump, Biden yönetimini kastederek, "Finansal geleceğimize yönelik tehlike kriptodan değil, Washington DC'den geliyor" demişti. Trump ayrıca, Bitcoin ve kripto para birimlerinin daha önce hiç olmadığı kadar hızla yükseleceğini belirterek, "Bitcoininizi asla satmayın" tavsiyesinde de bulundu.