Gram altın 3 bin sınırını geçti mi? Piyasalardan yeni rekor haberi geldi

2024 yılının sonlarına yaklaşırken gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altın fiyatı son durumu haberimizden yakından takip edebilirsiniz.





Altın ne kadar?





Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 Aralık Pazartesi altın fiyatlarında son durum ne? En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altına yatırımcının ilgisi sürüyor. İşte altın fiyatları alış/satış son durum.









16 aralık altın fiyatları





Gram altın fiyatı alış: 2.980 TL satış: 2.980 TL





Çeyrek altın fiyatı alış: 4.904 TL satış: 4.956 TL





Yarım altın fiyatı alış: 9.838 TL satış: 9.912 TL





Tam altın fiyatı alış: 19.616 TL satış: 19.748 TL





Cumhuriyet altın fiyatı alış: 20.005 TL satış: 20.308 TL





Ons altın fiyatı alış: 2.651 TL satış: 2.651 TL













16 Aralık dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu?





İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor.





Son kapanışını 34.9646 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.957 liradan, satış fiyatı ise 34.9723 liradan işlem görüyor.





Euro ne kadar?





%0.17'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.7834 TL'den yapan euro şu anda 36.771 TL alış ve 36.7958 TL satış fiyatına sahip.





Bitcoin'de yeni rekor





Öte yandan kripto para piyasalarında da hareketlilik yaşanıyor.





ABD'de Donald Trump'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanmasının ardından tırmanışa geçen Bitcoin, 106 bin doları geçerek tarihi bir rekor kırdı. Böylece Trump'ın seçilmesiyle yüzde 50'nin üzerinde artış yaşamış oldu.





Trump'ın vaatleri etkili oldu





Seçim öncesinde Trump, bir Bitcoin stoğu oluşturmayı ve mali kurumlara, dijital varlıklara olumlu bakan kişilerin atanacağını söylemişti.





Trump'ın kripto para piyasasına yönelik düzenlemeleri azaltacağı beklentileri de artmıştı.





Ay başında Trump, Silikon Vadisi'nden girişimci ve yatırımcı David Sacks'ın, "Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı" olarak görev yapacağını açıkladı.





Donald Trump, "Sacks, yasal bir çerçeve üzerinde çalışacak, böylece kripto endüstrisi istediği netliğe sahip olacak ve ABD'de gelişebilecek" ifadesini kullandı.





Sacks, PayPal'ın eski yöneticisi ve Trump'ın son seçimdeki öne çıkan destekçilerinden Elon Musk'ın yakın arkadaşı.





Tesla milyarderi Elon Musk, ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ı Amerika'nın "sürdürülemez" borç artışına karşı kripto para birimini kullanmaya çağırmıştı. Trump seçim mitinglerinde ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" yapma sözü de vermişti.





Bitcoin'ın dolar için tehdit olmadığını vurgulayan Trump, Biden yönetimini kastederek, "Finansal geleceğimize yönelik tehlike kriptodan değil, Washington DC'den geliyor" demişti. Trump ayrıca, Bitcoin ve kripto para birimlerinin daha önce hiç olmadığı kadar hızla yükseleceğini belirterek, "Bitcoininizi asla satmayın" tavsiyesinde de bulundu.







