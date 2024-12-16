Kış turizmine ilgi yüzleri güldürdü

Bu yıl erken gelen kar turizmcilerin yüzünü güldürdü. Kayak bölgelerindeki kar kalınlığı beklenilen seviyeleri aşınca kayak sezonu da erken başladı. Kar yağışının devam etmesi yılbaşı rezervasyonlarını hızlandırırken, oteller şimdiden dolmaya başladı. Erzurum Palandöken’de yılbaşı için rezervasyonlar şimdiden yüzde 80’i aştı. Turizmciler, yılbaşı haftasında yüzde 100 doluluk beklediklerini kaydetti.





IRAKLI TURİSTLER KAYAĞA GELİYOR

Dedeman Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, bu yıl kar yağışının erken gelmesinin sektöre doping etkisi yaptığını söyledi. Demiray, "Sezona hızlı bir başlangıç yaptık. Özellikle yılbaşı için güçlü bir talep var. Bu dönemde yüzde 100 dolu olacağız. Yılbaşı haftası için geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 25 artış var" dedi. Yabancı ilgisinin de arttığını anlatan Demiray, şöyle konuştu: "İran ve Rusya en büyük iki pazarımız. Rusya’da Ukrayna savaşı nedeniyle bir miktar kayıp yaşadık ancak burayı yerliyle ikame ediyoruz. Azerbaycan’dan güçlü bir rezervasyon alıyoruz. Yaz döneminde kültür turu için gelen Iraklılar da kayağı keşfetmeye başladı. Gelenlerin yüzde 80’i yerli yüzde 20’si yabancı."





AVRUPA İLGİSİ VAR UÇAK YOK

Avrupa’dan profesyonel kayakçıların da münferit rezervasyonlar yaptığını anlatan Demiray, "Burada en büyük sorunumuz uçak. Erzurum’a yönelik uçuş sayılarının artırılması ve doğru zamanlama ile Avrupa’dan gelen turist sayısında ciddi bir ivme yakalarız" diye konuştu. Uçak seferlerinin artmasıyla birlikte Uzakdoğu ilgisinin de artacağını belirten Demiray, “Uzakdoğulu turist gittiği yerde 10-12 gün konaklıyor. Böyle bir hareketlilik hem doluluğu hem de geliri çok ciddi artırır” ifadelerini kullandı.





SURIYE’DE ÜÇ OTELIMIZ GASP EDILDI

Dedeman Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, Palandöken'deki otele yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını dile getirdi. Suriye’deki gelişmelerle ilgili de yorum yapan Demiray, Dedeman’ın bu ülkede üç otelinin bulunduğunu belirterek, “2009 yılında ihaleye girmiş ve üç otel almıştık. Bunları 20 yıl işletecektik ancak 2013 yılında bu otellerimizi gasp ettiler. Biz bu otellerle ilgili dava açtık ancak bir diktatöre karşı sonuç alınamadığını gördük. Şimdi oradaki süreçleri takip ediyoruz. Biz otellerimizle ilgili haklarımızı geri almak istiyoruz” diye konuştu.







