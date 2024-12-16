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Üç koldan yatırım: Şahinler Holding tekstil turizm ve ambalajda gaza bastı

Üç koldan yatırım: Şahinler Holding tekstil turizm ve ambalajda gaza bastı

Orhan Orhun Ünal
04:0016/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Şahin, Elazığ’da 1.000 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasıyla Avrupa'ya ürünlerini sunacaklarını söyledi.
Şahin, Elazığ’da 1.000 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasıyla Avrupa'ya ürünlerini sunacaklarını söyledi.

8 farklı sektördeki faaliyetleriyle 10 bin kişiye istihdam sağlayan Şahinler Holding, yeni yatırım planlarını açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Mısır'daki tekstil fabrikasının yanı sıra yenilenebilir enerjiye 6,2 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını söyledi. Şahin, Palandöken'e yeni otel açacaklarını da duyurdu.

Tekstil başta olmak üzere 8 sektörde faaliyet gösteren ve 10 bin kişiye istihdam sağlayan Şahinler Holding, yatırım planlarını Antalya'daki etkinlikte duyurdu. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, tekstil, turizm ve ambalaj sektörlerinde yeni fabrika yatırımı için hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Şahin, Elazığ’da 1.000 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasıyla Avrupa'ya ürünlerini sunacaklarını söyledi.


YENİLENEBİLİR ENERJİYE 6,2 MİLYON DOLAR

Kemal Şahin, "Trakya’daki fabrikamızdan da vazgeçmiyoruz. Mısır’da üretime başladık. Burada 60 milyon dolar ciro hedefliyoruz. Yıllık üretim kapasitesi de 20 milyon adet olacak. 3 bin kişiye istihdam sağlayacak" dedi. Yenilenebilir enerjiye 6,2 milyon dolar yatırım yaptıklarının altını çizen Şahin, "Toplam GES kurulumumuz 8,8 mw ve 13 milyon kwh üretimimiz var. 2025 hedefimiz de 21 milyon kwh üretmek" bilgisini verdi.


GERİ DÖNÜŞÜMLE 350 TON ÜRETİM HEDEFİ

Şahin, Holding'in 2025 hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda, şunları söyledi: "Turizmde de yatırımlarımız devam ediyor. 5 otelimize ilaveten 6.'ncısı için de hazırlığımız devam ediyor. Kapadokya’da yeni bir otel yatırımı olacak" diye konuştu. Ambalaj sektörüne yöneldiklerini aktaran Kemal Şahin, geri dönüşümlü köpük tabak, ve streç film üretimi gerçekleştireceklerini, aylık üretim kapasitesinin de 350 ton olacağı detayını paylaştı.


YAŞLI NÜFUS TÜRKİYE İÇ PROBLEM

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’in ‘Sıfırdan Zirveye’ isimli kitabının lansmanının yapıldığı toplantıda, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Nobel Ödüllü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu da bir sunum gerçekleştirdi. 21. Yüzyılın Fırsatları ve Zorlukları başlıklı bir sunum yapan Acemoğlu, yapay zeka, yaşlanan nüfus, iklim değişikliği ve küresel değişimlerin dünyayı ve Türkiye’yi etkileyecek ana akımlar olduğunu söyledi. Acemoğlu, "Türkiye, insan kaynağına ciddi yatırım yapmalı ve teknolojiyi doğru kullanmalı” ifadelerini kullandı.



#Ekonomi
#Şahinler Holding
#yatırım

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