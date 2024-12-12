BSH'dan Türkiye’ye 5 yılda 500 milyon avroluk yatırım planı

BSH Ev Aletleri Grubu'nun Türkiye’den yönetilen Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM), istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, “Önümüzdeki 5 yılda Türkiye’ye yaklaşık 500 milyon avro yatırım planlıyoruz” dedi.
Avrupa’nın ev aletleri üreticisi BSH’nin Ev Aletleri Grubu’nun 2020 yılından bu yana Türkiye’den yönetilen ve 130 ülkede 4,6 milyar nüfusu kapsayan Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM), istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Türkiye’ye önümüzdeki 5 yıl içinde 500 milyon yatırım yapmayı planladıklarını belirten BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su ve BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın ile BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su ve BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedef Ataman, 2024 yılındaki performanslarını ve gelecek hedeflerini açıkladı.
150 ÜLKEYE 200 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPIYOR
Çerkezköy’de kurulan fabrikayla 150 ülkeye 200 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını açıklayan Sığın, “8 binden fazla çalışanımız, yaklaşık 400 kişilik Ar-Ge ekibimizle hizmet veriyoruz. Üretimin merkez üssü Türkiye olunca, yatırımda da aslan payını ülkemiz alıyor" ifadelerini kullandı.
BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su Sedef Ataman ise bölgenin her yıl yüzde 10’un üzerinde büyüdüğünü ve 2030’da beyaz eşya pazarının 51 milyar avroya ulaşmasının beklendiğini açıkladı.
Şirket, 8 binden fazla çalışanı ile Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markaları altında teknoloji ve sürdürülebilirlik ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.