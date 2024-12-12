BSH'dan Türkiye’ye 5 yılda 500 milyon avroluk yatırım planı

Avrupa’nın ev aletleri üreticisi BSH’nin Ev Aletleri Grubu’nun 2020 yılından bu yana Türkiye’den yönetilen ve 130 ülkede 4,6 milyar nüfusu kapsayan Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM), istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Türkiye’ye önümüzdeki 5 yıl içinde 500 milyon yatırım yapmayı planladıklarını belirten BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su ve BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın ile BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su ve BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedef Ataman, 2024 yılındaki performanslarını ve gelecek hedeflerini açıkladı.