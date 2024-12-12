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Her yıl 75 milyon €’luk iş makinesi alıyorlar

Her yıl 75 milyon €’luk iş makinesi alıyorlar

Mehmet Ali Parto
04:0012/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

STFA Yatırım Holding şirketlerinden, iş makineleri firması SİF İş Makinaları, JCB ile 50 yıllık ortaklığını ve sektördeki 68'inci yılını Rahmi M. Koç Müzesi’nde kutladı. Etkinlikte konuşan SİF İş Makinaları Genel Müdürü Hayati Kösoğlu, JCB’nin her yıl Türkiye’den 75 milyon avroya varan mal alımı yaptığının bilgisini verdi. Yatırımlara hız kesmeden devem edeceklerini belirten Kösoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle ürün gamımızı geliştirirken; Türkiye’deki yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Şu anda yurt çapına dağılmış 8’i merkez olmak üzere toplam 32 tane servisimiz ve 6 tane satış bölge müdürlüğümüz ile müşterilerimize yüksek standartlı hizmetlerimizi ulaştırıyor, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Önümüzdeki dönemde merkez servis sayımızı 12’ye çıkartarak müşterilerimize daha da yakın olacağız."


#Ekonomi
#iş makinesi
#STFA Yatırım Holding

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