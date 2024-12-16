5G'de frekanslar belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de faaliyet gösteren GSM operatörlerinin merakla beklediği 5G'de ihale edilecek frekansları netleştirdiklerini söyledi. Gelecek yıl ihalesi yapılıp, 2026'da kullanıma başlanması planlanan yüksek veri hızı, yüksek sistem kapasitesi ve düşük gecikme süresiyle dikkati çeken 5G için ihale edilecek frekansların belirlendiğini belirten Uraloğlu, “Türkiye'de bilişim tarihinin yeniden yazılmasını sağlayacak 5G için yakın zamanda ilana çıkacağız. 5G için ihale edeceğimiz 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz’deki frekansları hazır hale getirdik” dedi.





34 NOKTADA KULLANILIYOR

Uraloğlu; bilişim sektöründeki hızlı gelişim ve artan kullanımın, sabit tarafta fiber, mobil tarafta ise daha fazla spektruma ve yeni nesil (5G ve ötesi) haberleşme şebekelerine ihtiyacı artırdığına dikkati çekerek, dünyada bazı ülkelerde kullanılmaya başlanan 5G teknolojisinin, Türkiye'de de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 noktada kullanıldığını ifade etti.





4,5G’DEN 10 KAT DAHA HIZLI

4,5G hızından yaklaşık 10 kat daha hızlı olan 5G ile 6G'ye yönelik çalışmaların yürütüldüğüne işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin 5G vizyonu, 5G mobil haberleşme teknolojisi kapsamındaki ekipman ve teçhizatın yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçileri tarafından üretilmesi için yerli imalatın teşviki, teknoloji bağımsızlığının artırılması ve yerel ekonomiye katkı sağlayacak çalışmaların yapıldığını anlattı.





İHALEYİ BTK DÜZENLEYECEK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ihale edilecek 5G için çalışmaların hızla sürdüğünü dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti: “Gelecek yıl ihalesi yapılıp, 2026'da kullanıma başlamayı planladığımız yüksek veri hızı, yüksek sistem kapasitesi ve düşük gecikme süresiyle dikkat çeken 5G ile Türkiye'nin bilişim tarihini yeniden yazacağız. Bu tarihin yeniden yazılmasını sağlayacak 5G için yakın zamanda ilana çıkacağız. 5G için ihale edeceğimiz 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz’deki frekansları hazır hale getirdik. Gelecek yılın ortalarında ihale çalışmalarını tamamlayarak, 2026'da 5G'yi hem sanayimizin hem de vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.”





5G VE ÖTESI IÇIN ORTAK ÇALIŞILIYOR

Yerli ve milli haberleşme ürünü tanımına ilişkin düzenleme yapılması, AR-GE projelerinin niteliğinin yükseltilmesi ve yerli ekosisteme daha fazla katkı sağlanması amacıyla bazı iyileştirme amaçlı proje kriterlerinin getirileceğine işaret eden Ulaştırma ve Alyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu bağlamda, 5G ve ötesi şebeke ekipmanlarının tasarımından üretimine kadar tüm aşamaların milli katkıyla gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla BTK, kamu ve özel sektör temsilcileriyle çalışmalar yürütüyor. Elektronik haberleşme altyapılarına olan ihtiyaç artarken yeni nesil ağ altyapılarının yaygınlaştırılması yönünde politikalar ön plana çıktı. 5G'nin yaygınlaşması ve kullanımının artması, yüksek bağlantı kalitesi isteyen ve veri yükünü artıran yeni nesil uygulamaların önünü açacak.”



