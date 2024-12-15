Emeklilere refah payı: En düşük maaşta ibre 15-16 bin lirayı gösteriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2025 yılı bütçe görüşmeleri tüm hızıyla sürerken, gözler en düşük emekli aylığında yapılacak artışa çevrildi. Emekli refah payı için gereken yasal düzenlemenin Meclis gündemine ocak ayı ortasında geleceği ifade edildi. Taban seviyeden emekli maaşı alan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, kök aylıklarından dolayı 6 aylık enflasyon zammından yaralanamıyor. Bu nedenle zamdan faydalanamayan 3,7 milyon emekliye her yıl hükümetin talebi ve Meclis'in kararı ile 'refah payı' desteği veriliyor. Meclis, bütçe görüşmeleri ve bekleyen tekliflerin kanunlaştırılmasından sonra çalışmalarına ara verecek. 7 Ocak'ta yeniden mesaisine başlayacak olan TBMM, en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı zammından etkilenemeyecekler için de çalışacak. Hükümetin, en düşük emekli aylığını 14 bin lira ila 16 bin lira arasında şekillendirmesi öngörülüyor.





MECLİS KARARI GEREKİYOR

Taban seviye olan 12 bin 500 lira üzerinden emekli ödemesi alanların maaşı kök aylık üzerinden hesaplanıyor. En yüksek kök aylıksa 2024 yılının ikinci 6 ayı için 10 bin 700 lira olarak kayda geçmişti. Bu nedenle rakamın 12 bin 500 liraya tamamlaması amacıyla hükümet her yıl emeklilere refah payı katkısı sağlıyor. 2025 yılının 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16 ila 18 oranında gelmesi bekleniyor. En yüksek taban aylık dahi bu zamla 12 bin 500 liranın altında kalmaya devam ediyor. Bu sorunun aşılması için en az 3,7 milyon emekliye Meclis kararı ile refah payı verilecek.





ÖDEMELER OCAK SONU YA DA ŞUBAT BAŞINDA

Geçtiğimiz temmuz ayında en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Temmuz farkı kapsamında, emeklilere 2 bin 500 lira ödeme yapıldı. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlandı. 2025 yılında emekliler refah payını ocak sonu ya da şubat başında alacak.





KÖK AYLIK NEDIR?

En düşük emekli aylığı uygulamasıyla sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla yükseltiliyor. Farkların eklenmemiş halindeki emekli aylıkları kök maaş olarak tanımlanıyor.



