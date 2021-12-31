Ekonomi Altın alacaklar dikkat TLye dönüşte stopaj sıfırlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın alacaklar dikkat! TL'ye dönüşte stopaj sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile altına dayalı TL dönüşüm hesaplarından elde edilecek irat üzerinden alınacak gelir vergisi stopaj oranı 0 olarak belirlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Altından TLye dönüşte stopaj ne kadar? Altından TLye dönüşte stopaj alınıyor mu?
Arşiv

Altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilen hesaplarda sıfır stopaj uygulanacak. Cumhurbaşkanlığının "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tevkifat oranı yüzde 0

Buna göre, altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında ve altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında tevkifat oranı yüzde 0 olacak.

Yürürlüğe girdi

Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 28/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda alım karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Altın yükselişle tamamlandı: İşte gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar
FOTOĞRAF 10
Title
Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar dolar kuru karşısında değerini hiçbir zaman yitirmeyen altına yoğun rağbet gösteriyor.<br>
Title
İşte 6 Aralık Çarşamba gram, çeyrek, tam altın fiyatları.<br>
Title
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın bin 274 lira, Cumhuriyet altını 5 bin 214 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 788 liradan işlem gördü.
Title
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
Title
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)<br><br>Alış: 7787,80<br>Satış: 788
Title
Cumhuriyet Ata Lira<br><br>Alış: 5.193<br>Satış: 5.214
Title
22 Ayar Bilezik(Gr.)<br><br>Alış: 718,70 <br>Satış: 722,70
Title
Lira(Tam) Ziynet<br><br>Alış: 5.075<br>Satış: 5.095
Title
Yarım Ziynet<br><br>Alış: 2.537<br>Satış: 2.547
Title
Çeyrek Ziynet<br><br>Alış: 1.269<br>Satış: 1.274
Altın yükselişle tamamlandı: İşte gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 artışla tamamladı. Yatırımcılar ise altında yaşanan dalgalı seyir sonrası son rakamları merak ediyor. İşte 6 Aralık Pazartesi gram, çeyrek, tam altın fiyatları.

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor: Bugün gram altın ne kadar?
FOTOĞRAF 14
Title
Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar \"Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?\" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine cumhuriyet altını, yarım altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? Altınla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz...
Title
GRAM ALTIN NE KADAR?<br><br>ALIŞ(TL) 671,58<br>SATIŞ(TL) 671,94<br>
Title
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?<br><br>ALIŞ(TL) 1.047,00<br>SATIŞ(TL) 1.140,00
Title
YARIM ALTIN FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 2.088,00<br>SATIŞ(TL) 2.270,00
Title
CUMHURİYET ALTINI<br><br>ALIŞ(TL) 4.195,00<br>SATIŞ(TL) 4.547,00
Title
ALTININ GRAM FİYATI YÜZDE 40 ERİDİ<br><br>Ekim ayında yükseliş trendine giren altın gram fiyatı, 500 TL seviyesinden başlayan bu hareketiyle hafta başında gördüğü 1062 TL ile zirve yaptı. Fed yönlü zayıf seyreden ons altın fiyatı tarafından destek bulamayan gram altın fiyatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 'Döviz endeksli TL mevduat' (Kur korumalı TL mevduat) ile çakıldı. Gram altın böylece Fed odaklı ons altın tarafından yediği darbe sonrası, bir darbe de dolarTL tarafından yedi. Kayıp yüzde 40'ı buldu.
Title
GRAM ALTIN 2021 YILINDA YÜZDE 59 KAZANDIRDI<br><br>Gram altın 2021 yılına, 454 TL giriş yaparken, 20 Aralık 2021 tarihinde 1062 TL'yi görerek tarihi zirvesini test etti. Altın gram fiyatı, 19 Şubat tarihinde ise 394 TL'yi görerek dip yapmıştı. Son fiyatlamalara bakarsak 720 TL bandında dengelenme sürecinde olan gram altın, yatırımcısına 2021 yılında yüzde 59 düzeyinde kazanç getirdi.
Title
ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ? YOKSA YÜKSELİR Mİ?<br><br>Uzmanlar gram altında 1.000 TL seviyelerini görülmeye başlandığını ancak an itibariyle 710 TL çevresinde olduğunu belirtiyor. Kurdaki düşüş, gram altındaki hareketi de destekliyor.
Title
Yapılan açıklamalar şöyle:<br><br>Ons altın zaten son dönemde yatay seyrediyordu. Dolayısıyla kurdaki oynaklık gram altın üzerinde daha belirleyici olmaya başlamıştı. Aslında oynaklık hala yüksek olduğu için net bir seviye vermek pek uygun değil. Bugünde piyasadaki etmesi ve geçen günkü açıklamaların daha detaylandırılması sonrasında piyasanın biraz daha dengeye oturması bekleniyor.
Title
ALTIN YÜKSELİR Mİ?<br><br>Uzmanlar ayrıca bu seviyelerden üstünkörü dolar, altın, gümüş almanın büyük bir risk olduğunu belirtiyor.
Title
Piyasalarda oluşan puslu havanın dağılması için bir iki ay beklenebileceği, yeniden alım seviyeleri için fırsatlar olabileceği söyleniyor.<br>
Title
Title
Title
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor: Bugün gram altın ne kadar?
Hafta başında 1062 TL'yi görerek zirve yapan altın gram fiyatı sert düştü. Gram altın fiyatları bilindiği üzere hem dolar/TL hem de ons altın fiyatı ile yön buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi sonrası çakılan dolar kuru ve Fed'den gelen mesajlar ile altın fiyatları baskılandı. Gram altın zirve seviyesinden sert düşüşün ardından dengelenme sürecine girerken, ons altın ise merkez bankalarının varlık alım stratejisi ve faiz beklentileri ile hareket ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?


İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı

İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı
Çinliler ayağa kalktı

Çinliler ayağa kalktı

​Dev otomobil markasına ırkçılık suçlaması.
Ekonomide tarihi dönüşümü başlattık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı.

CHP'li Fatoş Birinç'ten akıl almaz hakaretler

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu oldu

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu oldu

​Eğitimde ihracat liderliği Bahçeşehir Üniversitesi'nin oldu

​CHP; din, dindarlar ve Kur'an eğitimine yaklaşımında bir arpa boyu yol alamadı.

​Tüm detaylar belli oldu: Yarı zamanlı çalışana da vergi istisnası

​Adana'da korku dolu anlar: Yardımına komşuları yetişti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomik modelin vatandaşa iyi anlatılmasını istedi.

​16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

​Ankara Üniversitesi'nde başörtülülere çirkin hakaret.
Pentagon'dan kritik değişiklik

Pentagon'dan kritik değişiklik

Washington'un güvenliği için ​Ulusal Muhafızları görevlendirme yetkisi artık Savunma Bakanında.
Beyoğlu'nda ahşap bina yangını

Beyoğlu'nda ahşap bina yangını

İki kişi alevlerin arasından atlayarak canlarını son anda kurtardı.
Komşu kabusu

Komşu kabusu

​Beş ay boyunca kapısına çöp attı idrarını yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.