Altın alacaklar dikkat! TL'ye dönüşte stopaj sıfırlandı

Piyasalarda oluşan puslu havanın dağılması için bir iki ay beklenebileceği, yeniden alım seviyeleri için fırsatlar olabileceği söyleniyor.<br>

ALTIN YÜKSELİR Mİ?<br><br>Uzmanlar ayrıca bu seviyelerden üstünkörü dolar, altın, gümüş almanın büyük bir risk olduğunu belirtiyor.

Yapılan açıklamalar şöyle:<br><br>Ons altın zaten son dönemde yatay seyrediyordu. Dolayısıyla kurdaki oynaklık gram altın üzerinde daha belirleyici olmaya başlamıştı. Aslında oynaklık hala yüksek olduğu için net bir seviye vermek pek uygun değil. Bugünde piyasadaki etmesi ve geçen günkü açıklamaların daha detaylandırılması sonrasında piyasanın biraz daha dengeye oturması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ? YOKSA YÜKSELİR Mİ?<br><br>Uzmanlar gram altında 1.000 TL seviyelerini görülmeye başlandığını ancak an itibariyle 710 TL çevresinde olduğunu belirtiyor. Kurdaki düşüş, gram altındaki hareketi de destekliyor.

GRAM ALTIN 2021 YILINDA YÜZDE 59 KAZANDIRDI<br><br>Gram altın 2021 yılına, 454 TL giriş yaparken, 20 Aralık 2021 tarihinde 1062 TL'yi görerek tarihi zirvesini test etti. Altın gram fiyatı, 19 Şubat tarihinde ise 394 TL'yi görerek dip yapmıştı. Son fiyatlamalara bakarsak 720 TL bandında dengelenme sürecinde olan gram altın, yatırımcısına 2021 yılında yüzde 59 düzeyinde kazanç getirdi.

ALTININ GRAM FİYATI YÜZDE 40 ERİDİ<br><br>Ekim ayında yükseliş trendine giren altın gram fiyatı, 500 TL seviyesinden başlayan bu hareketiyle hafta başında gördüğü 1062 TL ile zirve yaptı. Fed yönlü zayıf seyreden ons altın fiyatı tarafından destek bulamayan gram altın fiyatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 'Döviz endeksli TL mevduat' (Kur korumalı TL mevduat) ile çakıldı. Gram altın böylece Fed odaklı ons altın tarafından yediği darbe sonrası, bir darbe de dolarTL tarafından yedi. Kayıp yüzde 40'ı buldu.

Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar \"Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?\" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine cumhuriyet altını, yarım altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? Altınla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz...

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor: Bugün gram altın ne kadar?

Hafta başında 1062 TL'yi görerek zirve yapan altın gram fiyatı sert düştü. Gram altın fiyatları bilindiği üzere hem dolar/TL hem de ons altın fiyatı ile yön buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi sonrası çakılan dolar kuru ve Fed'den gelen mesajlar ile altın fiyatları baskılandı. Gram altın zirve seviyesinden sert düşüşün ardından dengelenme sürecine girerken, ons altın ise merkez bankalarının varlık alım stratejisi ve faiz beklentileri ile hareket ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

