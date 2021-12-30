Ekonomi Altının yastık altında olması ciddi kaynak israfı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altının yastık altında olması ciddi kaynak israfı

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, altın korumalı hesabın cari açık, sıcak para ve yüksek faiz kıskacından kurtulmak için önemli bir karar olduğunu söyledi. Yumuşak, “Türkiye’de altın birikimi yüksek olmasına rağmen, bunun bankacılık sistemine ve üretime dahil edilmemesi ciddi bir kaynak israfıdır. Bunun önüne geçilmesi açısından önemli bir uygulama” diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Altının yastık altında olması ciddi kaynak israfı
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Konuyla ilgili Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, uygulamanın hem yastık altındaki altınların hem de bankacılık sistemi içerisinde yer alan altınların sisteme katılmasını sağlayacağını söyledi.

Üretimi destekleyerek, istihdam ve ihracat kanallarını da geliştireceğine işaret eden Yumuşak, “Altın birikimi olanların yastık altında tutmak yerine bankacılık sistemine dahil edecek şekilde TL mevduatı üzerinden değerlendirilmesi, hem onların muhtemel kayıplarını minimuma indirecek, yani altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmelerini önleyecek hem de reel bir getiri, sağlayabilecek” dedi.

İbrahim Güran Yumuşak
İbrahim Güran Yumuşak

Çeşitlilik sağlandı

Bu sürecin Türkiye’nin uyguladığı yeni ekonomi politikasının desteklenmesi ve cari açık ve sıcak para ve yüksek faiz kıskacından kurtulması için önemli bir hamle olduğunun altını çizen Yumuşak, şöyle devam etti: “Ayrıca altın birikimi olanlara üçüncü bir opsiyon olarak sunulması bankacılık sistemindeki finansal enstrümanların geliştirilmesine ve çeşidinin artırılmasını sağlamakta. Vatandaşlarımız muhtemel kayıplarını ve fiyat farklılıkları nedeniyle olacak zararlarını ortadan kaldırmakta. Hem de ilave bir reel getiri imkânı söz konusu. Türkiye’de altın birikiminin oldukça yüksek olmasına rağmen, bunun bankacılık sistemine ve üretime dahil edilmemesi ciddi bir kaynak israfıdır. Bunun önüne geçilmesi açısından önemli bir uygulama.”

Vatandaşı olumlu yönde etkileyecek

İbrahim Güran Yumuşak, bütün uygulamaların devlet garantisinde olduğunu belirterek “Bankacılık sistemi içerisinde değerlendirilmiş birikimi olanların muhtemel zararları da ortadan kaldırılması açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Türkiye’nin yeni ekonomi politikasını destekleyecek diğer enstürmanların da bir sonraki günlerde yavaş yavaş yürürlüğe girmesi, hem döviz kurunda istikrarı, belirli bir süre sonra da fiyat istikrarını sağlayabilecek önemli bir süreçten geçtiğimizi ifade edebilirim” ifadesini kullandı.

Yastık altı altın ekonomiye kazandırılıyor: '280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyaç kalmaz'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı bir diğer dikkat çeken açıklama ise altına yönelik oldu. Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğunu belirten Erdoğan, bu altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğinin sinyalini verdi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yastık altı birikimin sisteme kazandırılmasına yönelik teşviklere ilişkin bilgi verdi. Bakan Nebati, konuya ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin değişiklikleri Meclis'ten talep edeceklerini söyledi.
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Nebati, \"Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak. 280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak\" dedi.
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Kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından Altın Değerleme Sistemi geliştirilecek. Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edilecek.<br>
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İsteyenler altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek.
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İstenildiğinde ulaşılabilen, karşılında kâr payı, faiz geliri elde edilebilen ve karşılığında kredi kullanılabilen bu sistemle fiziki olarak altını da çekilebiliyor.
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Konuyla ilgili sürpriz açıklama ise Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'dan geldi.<br><br>
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'BU ÇOK BÜYÜK BİR SERVET'<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altına yönelik açıklamasının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Çakar, '' Ülkemizde 280-300 milyar dolarlık bir altın yastık altında. Bu çok büyük bir servet. Bunun finansal sisteme katılması halinde çok büyük bir tasarruf ve yatırıma kaynak teşkil edeceğini biliyoruz...
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Biz kamu bankaları olarak İstanbul Altın Rafinerisi ile bir kaç yıldır ortak yürüttüğümüz bir çalışma var. Dolayısıyla vatandaşımızın altını alıp aslında menkul kıymetleştiriyoruz. Altınlarını sisteme kattıklarında kendilerine bir hesap açıyoruz onları bir mevduat olarak değerlendiriyoruz ve bunu sisteme katıyoruz.'' dedi.
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'ALTINA YÖNELİK YENİ AKSİYONLAR ALACAĞIZ'<br>'Önümüzdeki süreçte biraz agresif olacağız' diyerek sözlerini sürdüren Çakar, ''Özel bankaların da katılacağını umuyorum. Yastık altındaki altınların sisteme katılması ve sistemin içinde yer alması için önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırıcı onların finansal erişimini kolaylaştırıcı bazı aksiyonlar alacağız.'' diye konuştu.
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Yastık altı altın ekonomiye kazandırılıyor: '280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyaç kalmaz'
Vatandaşın tahmini büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki varlıklarını ekonomiye kazandıracak yeni araçlar geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak, 280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak" dedi.

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