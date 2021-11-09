Altyapı işini ehline verdik

Türkiye’nin Karadeniz doğal gazına yönelik çalışmaları sorunsuz bir şekilde sürüyor. Türkiye Petrolleri (TPAO) bölgedeki gazın karaya taşınması noktasındaki çalışmaları yürütmesi için anlaştığı İngiliz şirketi Subsea 7 ve Fransız şirketi Schlumberger, daha önce yaptıkları önemli projelerle dikkat çekiyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA ÇALIŞIYOR

Subsea 7 son olarak İrlandalı mavi ekonomi geliştiricisi Simply Blue Energy ile İskoçya’nın Kuzey Doğu Kıyısı açıklarında Salamander yüzen rüzgâr projesini geliştirmek için güçlerini birleştirdi. Yine kısa süre önce Brezilya’nın Mero-3 sahasının geliştirilmesi, Kuzey Denizi’nde saha geliştirme, Meksika Körfezi’nde deniz altı boru hatlarının mühendislik, tedarik, inşaat ve montajı, Tayvan’da açık deniz rüzgâr santrali projesi gibi küresel pek çok iş üstlendi.

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120’DEN FAZLA ÜLKEDE HİZMET SAĞLIYOR

Bugüne kadar birçok global enerji projesine katkı sunan iki şirket bu alandaki en önde gelen markalar olarak öne çıkıyor. Fransız merkezli Schlumberger mühendislik şirketi dünya genelinde 120’den fazla ülkede 100 binden fazla kişiyi istihdam ederken, ağırlıklı olarak, deniz ve deniz üstü enerji endüstrisine sismik toplama ve işleme, oluşum değerlendirmesi, kuyu testi ve yönlü sondaj, kuyu çimentolama ve uyarım gibi hizmetler sağlıyor. Fransa’dan Mısır’a, ABD’den Katar’a kadar pek çok ülkede kendi alt markalarıyla da hizmet sağlayan Schlumberger, bu alanda dünyanın en önemli şirketlerinden biri olarak gösteriliyor. Şirket son olarak Kızıldeniz’de Mısır adına üç boyutlu sismik arama yapacağını duyurdu.

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EKONOMİ Büyük müjde için gaza bastık

SEKTÖRÜN EN BÜYÜKLERİNDEN

Faaliyet sahasını her geçen yıl genişleten Schlumberger aynı zamanda yapay kaldırma, kuyu tamamlamaları, akış güvencesi ve danışmanlığı, yazılım ve bilgi yönetimi, yeraltı suyu çıkarma ve karbon yakalama ile depolama endüstrilerinde yer alıyor. Karadeniz’de konsorsiyumun bir diğer üyesi İngiliz merkezli Subsea 7 ise 2011 yılından bu yana ulusal ve uluslararası çapta birçok projenin deniz ve deniz altı mühendisliğini üstlendi. 10 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan firma enerji endüstrisi için açık deniz mühendisliği, inşaat ve proje yönetimi hizmetleri sunuyor.

Projeyi ve uygulamayı yapacaklar