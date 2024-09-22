Alüminyumda üretim üssü oluyoruz

Hafif ve dayanıklı olması nedeniyle alüminyumun kullanımı son yıllarda hızla arttı. Uçak, otomotiv, inşaat, ambalaj, elektrik-elektronik, gemi ve karavan imalatında ağırlıkla olarak kullanılan alüminyumda küresel talep; pandemi etkisine rağmen son 10 yılda ortalama %3 büyüdü. 2023 yılı birincil alüminyum üretimi 70,6 milyon tona ulaştı. Geri dönüşüm ile birlikte küresel alüminyum talebi 110 milyon tonu buluyor. Birincil alüminyum üretiminin %59’unu Çin yapıyor.

Türkiye’de son 25 yılda yapılan yatırımlarla dikkat çeken Alcas Metal CEO’su Mehmet Yılmaz, Türkiye’de da küresel trende paralel olarak alüminyum kullanımının hızla yayınlaştığını söyledi. “Dünyanın yeni profili” olarak nitelendirdiği alüminyum sektöründe 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiklerini belirten Mehmet Yılmaz, ağabeyi Abdullah Yılmaz ile birlikte İstanbul Güneşli’de alüminyum profil toptan ve perakende satışıyla sektörü adım attıklarını belirtti.

20 YILDA ÇOK YOL ALDIK

2004 yılında Çorlu Velimeşe’de 2 bin 500 metrekarelik bir tesisle alüminyum profil üretim hattı kurarak üretici konumuna geldiklerini anlatan Yılmaz, “Üretim hattımız 20 yılda büyük bir entegre tesis oldu. Bugün Velimeşe'deki tesisimiz 2 ayrı binada toplam 36 bin metrekare kapalı alanda 5 profil üretim hattı haline geldi. Eloksal hattı, elektrostatik boya hattı, kalıphane, ahşap film kaplama hattı, mekanik işlen hattı ve dökümhane hatlarında toplam 400 personeli ile üretim yapıyoruz” dedi.

34 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Yurt içinde ikisi alüminyum profil ve cephe üretimi bir de alüminyum döküm hattı olmak üzere üç ayrı tesiste üretim yaptıklarının altını çizen Mehmet Yılmaz; Almanya ve ABD’de de şirket kurarak faaliyetlerini yurt dışına taşıdıklarını belirtti. Yılmaz, yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Sürekli olarak kaliteyi odaklayarak kalite eksenli bir büyüme tercih ettik. İç pazardaki kısır çekişmelerle uğraşmak yerine ihracatı hedefleyip birçok ülkede aralıksız pazarlama faaliyeti gösterdik. Firmamız 34 ülkeye ürün satmakta üretiminin yüzde 70'inin üzerinde ihracat yapmaktadır.”

30 MİLYON DOLARLIK YENİ YATIRIM PLANI

Yılmaz, gelecek yıl yurt içi ve yurt dışında 30 milyon dolarlık yeni bina, otomasyon ve yeni makine yatırımı planladıklarını belirtti. Türkiye alüminyum profil üretiminde önemli üretim merkezinden biri olduğunu belirten Mehmet Yılmaz, şöyle devam etti:

“Son çeyrek yüzyılda sürekli yatırımlarla beraber hem yetişmiş insan gücü bakımından hem makine kapasitesi bakımından hem de teknolojik ve teknik birikim bakımından Türkiye dikkat çeken bir cazibe merkezine dönüştü. Uzak Doğu'da yaşanan çeşitli lojistik kalite iletişim sorunları ülkemizde çok daha az seviyelerde olduğu için çevre ülkelerin yanı sıra uzak coğrafyalardan da artan bir talep söz konusu."

TOGG KAMPÜSÜNÜN CEPHESİNİ GİYDİRDİ

2023’ü dünyada ve Türkiye'de birçok olumsuzluğun aynı anda yaşandığı bir yıl olarak geride bıraktıklarını belirten Mehmet Yılmaz, “Bu sıkıntılı sürecin 2024'te de devam edeceğini düşünerek tedbir aldık ve 2023'ü 1 milyar 415 milyon TL ciro ile kapattık. İhracat oranımız %71'lerin üzerinde. Alüminyum doğrama ve cephe giydirme departmanımız bu yıl yine birçok değerli projede yer aldı. TOGG Gemlik Kampüsü’nün son etabının cephe giydirme işini tamamlayarak teslim ettik. Dünyadaki ekonomik durgunluk ve bölgemizdeki savaşlar, gerginlikler hem ülkemize hem bölgemiz ekonomisine olumsuz yansımaları var. Tüm bu sorunlardan en az zararla çıkmak için projeler geliştirerek ciro ve karlılığı korumaya çalışıyoruz. Bu yılki ciromuzun 2 milyar TL civarında olur” diye konuştu.







