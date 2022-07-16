Anadolu’da e-ticaret seferberliği başladı

Normal bir işletme ticarette yüzde 30 büyürken, e-ticarette bu oran yüzde 300-500 seviyesinde gerçekleşebiliyor. Rakamlar, e ticaret cirosundaki büyüme hıznın normal ticaret cirosunun 10 katı kadar olduğunu gösteriyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2019’da Türkiye’de e-ticaret yapan işletme sayısı 57 bindi. 2021 yılında bu rakam 484 bine yükseldi. Yeni açılan şirket sayısı göz önüne alındığında yıl sonuna kadar bu sayının 550-600 bin civarına ulaşması öngörülüyor. 2021 yılında e-ticaret hacmi 381,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

TABANA YAYILMA ÖNEMLİ

Türkiye’de 2022 yılının ilk 6 ayındaki e-ticarette büyüme hızı ve açılan firma sayısı değerlendirildiğinde e-ticarette cironun bu yıl 600 milyar TL’ye yükselmesi bekleniyor. Türkiye’de e-ticaretin daha da gelişmesi için tabana yayılması gerekiyor. Bunun için de sivil toplum kuruluşlarına ve girişimcilere önemli görevler düşüyor. Bu misyonun önemli temsilcilerinden Uluslararası E-İhracat Platformu (Worldef) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart ile e-ticaretin Anadolu şehirlerindeki potansiyelini konuştuk.

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Ömer Nart

30 BİN KİŞİ E-TİCARET EĞİTİMİ ALDI

- Anadolu’da e-ticaret konferansları düzenliyor, ayrıca e-ticaret okulunda eğitimler veriyorsunuz… Sanayi kentlerindeki geleneksel ticaret yapan firmaların ve KOBİ’lerin e-ticarete dönüşümü nasıl?

Anadolu’da köylerde kasabalarda e-ticarete başlamakla ilgili çok fazla talep alıyoruz. Kapsamlı bir e-ticaret seferberliğine ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı ile birlikte 2019’dan itibaren 81 ilde e-ticaret ve e-ihracat bilgilendirme seminerleri yapıyoruz. Online eğitimlerle Anadolu’daki köylere ve kasabalara ulaşmaya çalışıyoruz. Kalkınma ajansları, ticaret odaları, bankalar ile iş birlikleri yaparak girişimcilere yol göstermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı tek e-ticaret okulu olan Worldef olarak 30 bin kişiye e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri verdik.

KÜÇÜK ŞEHİRLERDEN DÜNYA MARKASI ÇIKACAK

- Anadolu’da durum ne?

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e-ticaret firmalarının yüzde 40’ı İstanbul merkezli. Ancak Anadolu e-ticarette adeta şahlandı. Özellikle sanayi kentlerinde e-ticarete girmek isteyen esnaf, girişimci, KOBİ’lerin e-ticaret yöneticileri konferanslarımıza çok büyük ilgi gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda Anadolu’dan çok sayıda dünya markasının çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Bakanlığımız, şehirlerde ticaret ve sanayi odaları ve kamu kurumları aracılığıyla KOBİ’leri e-ticarete teşvik ediyor. Bu yönde önemli devlet teşvikleri de söz konusu.

KOBİ’lerin küresel ticarette payı artacak

- Yeni e-ticaret girişimlerinin ne kadarı e-ihracata dönüşüyor?

e-ihracat ile yurt dışındaki tüketiciye satılan bir üründen ülke içindeki satışlara oranla 4-5 daha fazla kâr elde etmek mümkün olabiliyor. Bu fırsatları gören KOBİ’lerin sayısı giderek artıyor. e-ticaret ekosistemine giren bir firma e-ihracat da yapabilir. Böylece e-ihracatın geleneksel ihracata katkısı artacaktır. Uluslararası pazar yerleri sayesinde Türkiye’deki bir satıcı dünyanın öbür ucundaki bir ülkeye ihracat bazlı gönderimini yapabiliyor. Ülkemizin üretim kapasitesi göz önüne alındığında gelecek yıllarda e-ihracattan aldığımız gelir payının da katlanarak arttığını göreceğiz.

Avrupa’nın en büyük etkinliğini yapacağız

- Eylül ayında İstanbul’da düzenlemeyi planladığınız World Ecommerce Forum Istanbul’a kaç ülkeden hangi dünya devi e-ticaret markalarının katılmasını bekliyorsunuz?

28-29 Eylül’de İstanbul WOW Kongre Merkezi’nde “World Ecommerce Forum Istanbul” etkinliğini düzenleyeceğiz. “E-Ticaretin Davos’u” olarak nitelenen forumu bu yıl 9. kez düzenliyoruz. İstanbul e-ticaretin merkezi haline getirecek etkinliğe 34 ülkeden 10 binden fazla ılıcı bekliyoruz.

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EKONOMİ E-ticarette tekelleşmeye karşı revizyon