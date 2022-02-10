​Anadolu’da üretim hareketi hızlanıyor: 25 milyarlık yatırım daha başlangıç

Türkiye’nin ihracat odaklı yeni ekonomi modeline destek için seferberlik başlatan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ‘Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’ kapsamında yatırımlarını sürdürüyor. Ekonomideki gelişmeleri ve yeni projelerini düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2022’yi yatırım yılı ilan ettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda başlatılan ‘Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’ni bir güven hareketi olarak nitelendiren Asmalı, Anadolu’nun rekabete açık ve küresel pazarlara girmeyi başaran üreticilerine güvendiklerini vurguladı. Bu kapsamda aralarında büyük şehirlerin de bulunduğu 40 ilde gerçekleştirilecek yatırımlarla, ihracat odaklı üretim mekanizmasına dinamizm kazandıracaklarını dile getiren Asmalı, bugüne kadar gerçekleşen yatırımları şöyle açıkladı:

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Mahmut Asmalı

“İlk etapta Samsun’da 7,6 milyar TL, Adana’da yaklaşık 4 milyar TL, İzmir’de 1,6 milyar TL ve Sakarya’da 660 milyon TL’lik yatırım projelerini hayata geçirdik. Bu güven hareketinin etki alanını daha da genişleteceğiz. Söz konusu yatırım tutarının yıl içerisinde 25 milyar liraya ulaşacağını düşünüyoruz. İş gücü piyasasına da ciddi katkı sağlayacak. İlk etap toplamda 25 bine varan ilave istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz.”

İTHAL İKAMESİ ÜRÜNLERE ÖNCELİK

Anadolu’da yatırıma teşvik ederken, tersine göç de sağlamak istediklerine işaret eden Asmalı, üyelerinin 2022’de Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Mersin, Samsun, Karabük, İzmir ve Kayseri’de yatırımları hayata geçireceğini belirterek, “Bu yatırımlar gıda, otomotiv, tekstil, metal, ambalaj, enerji, inşaat gibi hemen her sektörde olacak. Özellikle ithalatı ikame edecek ürün üretimi noktasında çalışmalar yapıyoruz” dedi.

ALTIN VE DÖVİZ TL’YE ÇEVRİLDİ

Firmaların yatırım iştahının sürdüğünü vurgulayan Asmalı, ancak şu anda enflasyonun büyük sorun teşkil ettiğini ve bu rakamın bir an önce düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kur korumalı hesapla, bankalarda TL mevduatların daha uzun süre kalmaya başladığını ifade eden Asmalı, "Normalde 40-45 gündü. İlk kez 3, 6 ayı gören mevduatlar olacak” dedi. MÜSİAD üyelerinin bu uygulamaya ilgisine yönelik bir soruya Asmalı, “Bu konuda elimizde bir rakam yok. Ancak biz TL dışındaki altın ve bazı dövizlerde bulunan parayı TL’ye geçirdik. Çok avantajlı bir uygulama” yanıtını verdi. Asmalı, YUVAM hesaplarına çağrı için de Frankfurt’da geniş katılımlı bir toplantı düzenlediklerini, gurbetçi ve yurt dışındaki iş dünyasından büyük ilgi beklediklerini sözlerine ekledi.

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BANKA FAİZLERİ MUTLAKA İNMELİ

Mahmut Asmalı, kur korumalı hesaplarda tüzel kişilerin yatırımında minimum 6 ay olan vadenin bireyselde olduğu gibi 3 aya düşürülmesi önerisinde bulundu. Yüksek faizden yakınan Asmalı, bankalara, "Rekabet ettiğimiz Avrupa ülkelerinde yüzde 1-2 seviyesinden kredi bulunurken, bizde reel sektör için yüzde 30-32 oranları söz konusu. Bu durum sanayicimizin yatırımının önündeki en büyük engellerden. Mutlaka aşağıya çekilmesi gerekiyor” çağrısında bulundu.

ELEKTRİKTE SÜBVANSİYON ÖNERİSİ

Devletin enerjide ciddi bir sübvansiyon sağladığını, enerji firması yetkililerinin “İki yıldır zararına çalıştıklarını” söylediğini kaydeden Asmalı, "Hızla yapılmalı mıydı? Bu tartışılır. Ama özellikle KOBİ'lerin ve hanelerin elektrik fiyatından daha az etkileneceği bir sübvansiyonun gündeme alınmasını hararetle savunuyoruz. Elektrik fiyatlarında bir miktar daha indirim olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

EKONOMİ MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Yeni modelin destekçisiyiz