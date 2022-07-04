Ekonomi Anadoludan dünyaya organik ürün satacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Anadolu’dan dünyaya ‘organik’ ürün satacak

10 yıl önce kurulan Datça Murat Çiftliği, organik tarım yaparak ‘yerli üretim bilinçli tüketim’ sloganıyla hareket ediyor. Firmanın sahibi Murat Tapik, Anadolu’ya has organik ürünlerini dünyanın dört bir köşesine satacaklarını söyledi.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
Anadolu’dan dünyaya ‘organik’ ürün satacak
Murat Tapik

Tüketicilere doğal ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak fikriyle ortaya çıkan Datça Murat Çiftliği, girişimci Murat Tapik tarafından 10 yıl önce kuruldu. 2 bin dolar sermaye ile kurulan çiftlikte; baharat, bal, yoğurt şirden mayası ile yapılan peynirler, organik sertifikalı siyah ve yeşil zeytinler, günlük ve taze olarak toplanan organik yumurtalar, şeker ilavesiz reçel ve marmelatlar gibi çeşitli birçok ürün yelpazesinde organik üretim yapılıyor.

30 MİLYON TL CİRO HEDEFİ

  • Bugün 81 il’e hizmet veren online ve perakende satış mağazalarıyla yoluna devam eden girişim, yurt dışına da açılarak 2022 yılını 30 milyon TL ciro ile kapatmayı hedefliyor. Türkiye’nin organik tarımda çok yüksek bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Tapik, Datça Murat Çiftliği olarak ‘yerli üretim bilinçli tüketim’ anlayışını benimsediklerini ifade etti. Tapik, “Hedeflerimiz arasında Anadolu’nun pek çok köşesinde doğal ve organik tarım ile üretilen özel seçkin yerli ürünlerle bilinçli tüketime önem veren herkese kolay ulaşılabilir bir platform olmak var” dedi. Sağlıklı bir gıda zinciri oluşturarak, organik ve doğal gıda sektöründe öncü lider firmalar arasında yer almak istediklerini belirten Tapik, özellikle son yıllarda dünyada doğal ürünün değerinin anlaşıldığını ve ülkelerin bu kapsamda organik tarıma yatırım yaptıklarını söyledi.

YURT DIŞINA 3 MAĞAZA

Çengelköy, Moda, Fişekhane’de yer alan mağazalarının yanı sıra www.datcamuratciftligi.com üzerinden de 81 ile online hizmet veren Datça Murat Çiftliği, ayrıca özel dağıtım ağı ile de İstanbul içine haftanın 7 günü taze teslimat gerçekleştiriyor. Firma, kısa vadede yurt içinde 10, yurt dışında ise 3 mağaza açmayı hedefliyor.

e-ticarette yüzde 200 büyüdük

Pandemi ile birlikte e-ticarete de yoğunlaşan Datça Murat Çiftliği, son 2 yılda e-ticaret tarafında hızlı büyüme gerçekleştirdi. Murat Tapik, “Dijitalleşmenin yaygınlaşması ve pandeminin etkisiyle birçok sektörde olduğu gibi bizim sektörde de online satışlarda ciddi bir artış görüldü. e-ticaret tarafında yüzde 200 büyüme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

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