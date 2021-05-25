Ekonomi Konutta yatırımcısını sevindiren iki il 18 yılda parasını kazandırıyor
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Konutta yatırımcısını sevindiren iki il: 18 yılda parasını kazandırıyor

Türkiye genelinde konut yatırımının en hızlı döndüğü iller arasında ortalama 18 yıl ile Ankara ve Şanlıurfa başı çekiyor. En uzun amortisman süresi 31 yıl ile Muğla'da olurken, Muğla'yı, 28 yıl ile Kayseri, 27 yıl ile Trabzon ve Aydın takip ediyor. Araştırmaya konu iller arasında ortalama metrekare satış fiyatı Muğla'da 7 bin 771 lira, İstanbul'da 4 bin 587 lira ve Aydın'da 4 bin 169 lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi AA
Ankara ve Şanlıurfa konutta yatırımcısını sevindirdi: 18 yılda parasını kazandırıyor
Foto/arşiv

Gayrimenkul değerleme ve veri analizi platformu endeksa.com'un Türkiye genelinde en fazla konut satışı gerçekleşen 30 ildeki araştırmasına göre, konut yatırımına ilgi devam ediyor.

İlk 5 ayda ülke genelinde yaklaşık 359 bin adet konut satılırken, fiyatlar son bir yılda yüzde 31,7 artış gösterdi.

Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 113 TL, ortalama konut fiyatı 404 bin 690 TL olarak ölçülürken, geri dönüş süresinin 20 yıl, satılmayı bekleyen konut adedinin ise 995 bin 463 olduğu belirtildi.

En çok konut satışı gerçekleşen 30 il arasında yatırımın ortalama geri dönüş süresi (amortisman) en kısa kentler 18 yıl ile Ankara ve Şanlıurfa olarak belirlendi.

Gaziantep'te 19 yıl olarak ölçülen süre; Antalya, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Diyarbakır ve Yalova'da 20, Bursa, Adana, Sakarya, Kahramanmaraş ve Elazığ'da 21, İstanbul, Konya, Hatay, Samsun ve Çanakkale'de 22, İzmir, Kocaeli, Denizli ve Malatya'da 23 yıl olarak kayıtlara geçti.

En uzun amortisman süresi 31 yıl ile Muğla'da olurken, Muğla'yı, 28 yıl ile Kayseri, 27 yıl ile Trabzon ve Aydın, 26 yıl ile Balıkesir, 25 yıl ile Ordu ve 24 yıl Manisa takip etti.

En yüksek metrekare değeri Muğla ve İstanbul'da

Söz konusu iller arasında ortalama konut satış metrekare değeri sıralamasında zirvede 7 bin 771 lira ile Muğla yer aldı.

Muğla'yı, 4 bin 587 lirayla İstanbul, 4 bin 169 lirayla Aydın, 4 bin 142 lirayla İzmir, 3 bin 829 lirayla Antalya, 3 bin 423 lirayla Çanakkale, 3 bin 343 lirayla Balıkesir, 2 bin 862 lirayla Denizli ve Yalova, 2 bin 837 lirayla Gaziantep ve 2 bin 786 lirayla Bursa izledi.

Ortalama satış değeri Manisa'da 2 bin 740 lira, Eskişehir'de 2 bin 725 lira, Kocaeli'de 2 bin 585 lira, Sakarya'da 2 bin 579 lira, Samsun'da 2 bin 525 lira, Adana'da 2 bin 505 lira, Ordu'da 2 bin 435 lira, Trabzon'da 2 bin 399 lira, Mersin'de 2 bin 398 lira, Ankara'da 2 bin 394 lira, Kahramanmaraş'ta 2 bin 269 lira oldu.

Söz konusu iller arasında ortalama satış değerinin en düşük olduğu kent 1.851 lirayla Şanlıurfa olarak belirlenirken, Şanlıurfa'yı, 1.989 lirayla Hatay, 2 bin 38 lirayla Kayseri, 2 bin 55 lirayla Malatya, 2 bin 74 lirayla Elazığ, 2 bin 136 lirayla Konya, 2 bin 150 lirayla Diyarbakır ve 2 bin 185 lirayla Tekirdağ takip etti.

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