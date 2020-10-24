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Ekonomi Ankaranın gözbebeği Saraçoğlu yenileniyor
EMLAK

Ankara’nın gözbebeği Saraçoğlu yenileniyor

Ankara’nın ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi’nin ihya süreci başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Saraçoğlu Projesi’yle Ankara’nın merkezine havuzu, parkları ve anıt ağaçlarıyla, üç etaptan oluşan yemyeşil bir yaşama alanı kazandırıyoruz. Proje Ankaralıların buluşma noktası olacak” dedi.

Mine Açar Yeni Şafak
Saraçoğlu mahallesi
Saraçoğlu mahallesi

Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi, Cumhuriyetin 100. yılında tarihi kimliğine uygun olarak yenileniyor. Konu ile ilgili harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, projenin tanıtım toplantısını da geniş bir katılımla Ankara’da gerçekleştirdi. Saraçoğlu Mahallesi’nin ihya sürecini başlattıklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, proje ile Ankara’nın merkezini daha da canlı kılacaklarını söyledi. Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizi baştan sona imar, inşa ve ihya etmeye kararlılıkla, azimle, aşkla devam ediyoruz. Ankara’mızı, şehirlerimizi, ülkemizi hep birlikte geleceğe en güzel şekilde hazırlıyoruz.

Bugün yine hep birlikte; Ankara’nın şahidi, başkentimizin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi’nin ihya sürecini başlatıyoruz. Ankara’nın merkezini daha da canlı kılacak, milli mimarimizi, doğal varlıklarımızı koruyarak yaşatacak proje örnek çevre ve şehircilik projemiz olacak” dedi.

Murat Kurum

Üniversiterlerle işbirliği

Proje için üniversitelerden de destek alınacak. Tüm süreçlerden bilim insanlarının ve ilgili kuruluşların bilgisi olacak. Tamamen çevre ve doğa merkezli bir yaklaşımla ele alınacak Saraçoğlu’nun tarihi dokusunu oluşturan 44 tescilli yapı da restore edilerek korunacak. Süreç Kültür Varlıkları Kurulu’nun vermiş olduğu onaylarla, bilim adamlarının hocaların, mimarların ve mühendislerin onayıyla yürütülecek. Projede yol çalışmaları da titizlikle gerçekleştirilecek. Yolları tek şeritli olarak düzenleyerek yaya kullanımını güçlendirdiklerini belirten Bakan Kurum, “Saraçoğlu’nda bir yapı projesi değil, bir sosyal sorumluluk projesi bilinciyle hareket ediyoruz. Yeni Saraçoğlu Mahallesi, Ankaralıların en güzel anılarını biriktirmeye, yeniden başlayacak. Ankara’yı yaşayanların yeni buluşma noktası olacak” şeklinde konuştu.

429 bağımsız birim olacak

Saraçoğlu’nda halihazırda toplam 44 blok, 437 bağımsız bölüm bulunuyor. Yeni projeyle tescilli 44 bloğun tamamı korunacak. Ancak bağımsız birim sayısı yenilemede 429’a inecek. Bu bağımsız birimlerden 120’si konut, 92’si ticaret, 212’si ofis ve otel yapısı olacak şekilde yenilenecek. Projenin inşası da 3 ayrı etaptan oluşacak. Tüm etaplar eş zamanlı olarak yapılacak. İlk etapta 16 dükkan, 124 ofis ve otel olacak. İkinci etapta, eski dere yatağı canlandırılacak. Biyolojik gölet olarak Ankara’nın hizmetine sunulacak. Biyolojik gölet çevresinde rekreasyon, kültür-sanat etkinlik alanlarıyla, şehrin merkezinde 7/24 yaşayan aktif bir yaşam alanı inşa edilecek. Bu etapta 70 dükkan ve 88 ofis olacak. Üçüncü etapta ise 120 konut ve 6 dükkan yer alacak.

270 millet bahçesi

  • Daha güzel bir gelecek için var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini belirten Bakan Murat Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ankara’da; bir taraftan; inşa ettiğimiz 91 bin konutun yanında dar gelirli vatandaşlarımız için yeni 12 bin 500 sosyal konutumuz yükseliyor. Bir taraftan da “81 İle 81 Milyon Metrekare” diyerek yola çıktığımız Millet Bahçelerimizi inşa ediyoruz. 77 ilimizde toplam büyüklüğü 50 milyon metrekareyi bulan 270 millet bahçesi yapıyoruz. İnşallah hedefimiz; projelerimizi tamamlayıp kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 8 m2’den 15 m2’ye çıkarmak. Şu ana kadar; 35 Millet Bahçemizi açtık, kalanları tüm hızıyla devam ediyor.”

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