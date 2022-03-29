Antalya Havalimanı'nda ilk ödeme: 2,1 milyar avroluk birinci taksit hesapta

Antalya Havalimanı Projesi’ni kazanan konsorsiyum, 25 yıllık işletme hakkı için teklif ettiği 8 milyar 55 milyon avroluk kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksitini dün ödedi.

Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İş Birliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni’nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2002 yılından bugüne kadar 153 milyar avroluk yatırım yaptıklarını söyledi. Karaismailoğlu, "Bunun sadece yüzde 22’si kamu-özel iş birliğiyle, yüzde 78’ini kamu bütçesinden sağladık. 2053 yılına kadar master plan çerçevesinde bütün planlamalarımızı yaptık. Burada, şu an 28 bin 647 kilometreye çıkardığımız bölünmüş yol ağımızı 2035’te 36 bin kilometreye, 2053’te 38 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Konuşma sonrası Fraport AG Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Schulte ile TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener tarafından Antalya Havalimanı Projesi’nin kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksitine (peşinat) ilişkin temsili çeki Bakan Karaismailoğlu’na takdim edildi.

DEVASA YATIRIMLAR YAPTIK

Master plan çerçevesinde hayata geçirilecek projelerde devlet bütçesinin yetmediği yerlerde kamu-devlet iş birliğinin devreye girdiğini belirten Karaismailoğlu, bu projeler sayesinde devletin cebinden bir kuruş çıkmadan ülkenin dört bir yanında devasa yatırımların hayata geçtiğini anlattı. Kamu-özel iş birliği (KÖİ) projelerinin işleyiş süreçlerine ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, tamamen şeffaf gerçekleştirilen ihalelerde gizliliğin söz konusu olmadığını, kamu açısından en uygun teklifi veren yüklenicinin kazandığını söyledi.

ÜSTÜNE PARA ALDIĞIMIZ PROJELER VAR

Geçiş garantilerinin tutturulamaması durumunda devletin burayı takviye ettiğini ancak geçmesi halinde ek gelir elde ettiğini bildiren Karaismailoğlu, “Bu sayede yapım sürecinde hiç para ödemediğimiz projelerden ek gelir elde ediyoruz” dedi. Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi KÖİ projelerine değinen Karaismailoğlu, bu yatırımların zaman ve yakıt tasarrufu, emisyon azalımı, trafik rahatlığı gibi çok sayıda avantaj sunduğunu kaydetti.

2,1 milyar avroluk ilk taksit hesapta

Aralık 2021’de işletme ihalesi yapılan Antalya Havalimanı için en yüksek teklifi TAV-Fraport AG iş ortaklı vermişti. Var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027’den Aralık 2051’e kadar olan dönemi kapsayan 25 yıllık işletme hakkı için bedel KDV ile birlikte 8 milyar 138 milyon avro olmuştu. Yerli ve yabancı bankaların finanse ettiği iş ortaklığı, ihale şartnamesinde öngörüldüğü gibi 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25’i olan ilk taksit peşin ödemesini dün yaptı.

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Bu parayla 2 tane boğaz köprüsü yapılır

Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İş Birliği Projesi’ne değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, proje kapsamında iç hatlar ile dış hatlar terminallerinin büyütüleceğini, üçüncü dış hatlar terminalinin, genel havacılık terminalinin, VIP terminalinin yapılacağını, devlet konukevinin kapasitesinin artırılacağını anlattı. Karaismailoğlu, 2 milyar 138 milyon avroluk tutarla 2 boğaz köprüsü, 1 Çanakkale Köprüsü, 3 Tokat Havalimanı ve 2 tane Avrasya Tüneli yapılabileceğini söyledi.

Çanakkale’den pazar günü 6 bin araç geçti

Kamu özel ortaklığıyla yapılan projelerinde uzun soluklu düşünmek gerektiğini belirterek, Bakan Karaismailoğlu, “’Çanakkale Köprüsü’nden o kadar araç geçer mi’ diyorlar. Zamanı geldiğinde geçecektir. Dün 6 bin araç geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldığında 15 yılın sonunda 100 bin araca ulaştı. Bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 220 bin araç geçiyor. Bu projeleri uzun soluklu düşünmek gerekiyor. Araç sayılarına da takılmamak lazım” şeklinde konuştu.

EKONOMİ Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor