Ekonomi Antalya Havalimanında uçuş rekoru kırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya Havalimanında uçuş rekoru kırıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Havalimanına bir günde 1003 uçağın iniş kalkış yaparak rekor kırıldığını, 81 bin 104 yabancı misafirin geldiğini söyledi. Vali Ersin Yazıcı, "Cumartesi günü bir rekor kırdık, Antalya Havalimanı'na bin 3 uçak indi ve kalktı. 81 bin 104 yabancı misafirimiz geldi" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Antalya Havalimanında uçuş rekoru kırıldı
Antalya Havalimanı

Kundu tesisler bölgesinde bir programa katılan Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmde güzel bir sezonun devam ettiğini belirtti.

Farklı ülkelerden misafirlere ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

  • "Rekorlarla devam eden bir sezon geçiriyoruz. Mutluyuz, memnunuz, inşallah daha da güzel olacak. İki gün önce Antalya'ya gelen turist sayısında 4 milyonu geçtik. Cumartesi günü bir rekor kırdık, Antalya Havalimanı'na 1003 uçak indi ve kalktı. 81 bin 104 yabancı misafirimiz geldi. İstanbul Havalimanı'ndan sonra en yoğun havalimanı biziz. Gerçekten büyük bir rekor. Havada bir sürü uçak sıra bekliyor. Bu şehrimiz adına sevindirici."

Yazıcı, havalimanında başarılı hizmet sunulduğunu ifade ederek, turizm adına güzel gelişmeler olduğunu aktardı.

Sezon boyunca çok fazla turisti ağırlamayı beklediklerini vurgulayan Yazıcı, "Geçen yılın rakamlarını geçeceğimize kesinlikle inanıyoruz. 2019'u yakalama ihtimaliz biraz düşük olabilir ama geçen yılı geçeceğiz. Beklentiler öyle" dedi.

İnsanın oturup ağlayası geliyor

'İnsanın oturup
ağlayası geliyor'

Kapıkule'den girişleri sürüyor: Akın akın geliyorlar...
Sınıra ejderha gözü

Sınıra ejderha gözü

​Hudut güvenliğinde kaçak geçişlere dur diyecek.
Eşcinsellik doğuştandır yalanı nasıl ortaya çıktı?

ABD ve eşcinsellik hakkındaki sözleri hafızalara kazındı.

Depoyu doldururken 150 lira fark edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.