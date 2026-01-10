"Biliyorsunuz bu projemizin ilk kuralarını 29 Aralık’ta Adıyaman’da çektik. Hiç hızımızı kesmeden bu hafta da Siirt’ten Artvin’e, Bingöl’den Antalya’ya 14 ilimizde daha bismillah diyoruz. İşte bugün de, hem Bingöl’de 2 bin 59 konut için hem de Antalya’mızda 13 bin 213 konut için; toplamda 15 bin 272 sosyal konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Antalya’mızdaki sosyal konutlarımızın 12 bini merkezde, 70 tanesi Akseki’de, 200’ü Elmalı’da, 47’si Gündoğmuş’ta, 50’si İbradı’da, 196 Korkuteli, 500’ü Manavgat’ta, 150 tanesi de Serik’te olacak. Tabi şehit ve gazi yakınlarımıza, gençlerimize, üç çocuk sahibi vatandaşlarımıza ayrıcalık vereceğiz. Onlar, isimlerini beklerken ilk kurada çıkmazsa, genel kategorisinde bir şansları daha olacak."