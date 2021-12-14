Antalya'da otellerde doluluk yüzde 100'ü aştı

Avrupa ülkeleri ve Rusya'dan gelen turistler, Christmas ile birlikte 10 günü bulan tatil programlarını değerlendirmek için Antalya'da açık olan 5 yıldızlı otelleri doldurmaya başladı. Otellerde yüzde 100'e yakın doluluk bekleniyor.

Yılbaşı gecesinin cuma günü olması nedeniyle iç pazarda birçok tatilci hafta sonu için tatil programı yaptı.

ANTALYA'DA 9 MİLYON TURİST AŞILDI

Bu yıl turizmde 9 milyonu aşmayı başaran Antalya'da yılbaşıyla birlikte 2021 turizm sezonu da sona erecek. Yılbaşı için kent genelindeki açık otellerin tümü hem yılbaşı özel etkinlikleri hem de süsleme ve ışıklandırmalarıyla 2022 yılına renkli bir atmosferde girmeye hazırlanıyor.

REKLAM

Firuz Bağlıkaya

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılbaşına yönelik sanatçılı program yapan otellere ilginin yüksek olduğunu söyledi. Bağlıkaya, "Yılbaşı tatilinde Kapadokya da tercih edilen bir diğer destinasyon olarak öne çıkıyor. Yılbaşında kış turizmi ağırlıklı kayak otellerine de belirli bir talep oluşmasını bekliyoruz. Bursa ve Uludağ bölgesi, yılbaşı için rezervasyon almaya başladı Yılbaşında kültür turları da ilgi çekiyor. Bu kapsamda Kapadokya, Diyarbakır, Mardin, Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum Turu, Bursa-İznik-Trilye turu gibi turlar tercih ediliyor. Yurtdışında ise özellikle Balkan Turları, Belgrad, Kiev ve Dubai gibi destinasyonlar talep görüyor" dedi.