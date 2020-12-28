Antalya'dan 88,5 milyon dolarlık lüks yat ihracatı

Antalya Serbest Bölgesi'nden yılın 10 aylık döneminde 88,5 milyon dolarlık lüks yat ihracatı gerçekleştirildi. Antalya Serbest Bölgesi'nin süper lüks yat üretiminde "Antalya markasını" oluşturduğunu söyleyen Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, "Yılın 10 aylık döneminde 88,5 milyon dolarlık lüks yat ihracatı yapıldı. 2020 sonu itibarıyla toplam 36 ultra lüks yat ihracatından 100 milyon dolar döviz girdisi sağlanacak" dedi.
83 firma faaliyet gösteriyor
Hisselerinin yüzde 44'ü kamu, yüzde 56'sı özel sektörde olan serbest bölgede, 56'sı yerli sermayeli 83 firma faaliyet gösteriyor. Ağırlıklı yat, elektrik-elektronik ve medikal sektörünün yer aldığı bölgede, makine, inşaat, tekstil, kimya ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler de yer alıyor.
- Yaklaşık 20 yıl önce bölgede başlayan yat üretimi bugün 45 firmanın yatırımlarıyla devam ediyor. Dünyanın ünlü sporcu ve iş insanlarına, Orta Doğu'daki Arap kraliyet ailelerine ultra lüks yat üretimi gerçekleştirilen Antalya'da, hemen hemen her ülkeye yat ihracatı yapılıyor.