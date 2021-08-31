Ekonomi Anzer balının bu yılki satış fiyatı belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Anzer balının bu yılki satış fiyatı belli oldu

Son iki yıldır hiçbir zammın uygulanmadığı dünyaca ünlü Anzer balının bu yıl ki kilogram fiyatı bin 200 TL olarak belirlendi.

Haber Merkezi İHA
Anzer balının bu yılki satış fiyatı belli oldu
Arşiv

Rize’nin eşsiz doğaya sahip Anzer yaylasında üretilen Anzer balı yapılan başvuru sonucunda 2021 yılı şubat ayında coğrafi işaret almaya uygun görüldü. Coğrafi işaretine kavuşan Anzer balı hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görüyor. Son iki yıldır hiçbir zammın uygulanmadığı bal, üst üste iki yıl bin liradan satışa sunuldu. Bu yıl yağışlar ve hava koşullarının olumsuz ilerlemesi bal üretim döneminde üreticilere zorluk yaşattı. Bal veriminin düşmesiyle üreticinin de yapmış olduğu masraflar göz önüne alınarak Anzer balının kilogram fiyatı bin liradan bin 200 liraya çıkarılma kararı alındı.


Piyasada oldukça sahte Anzer balı olduğunu ve halkın sahte balları satın aldığını söyleyen Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz vatandaşları sahte bal almamaları konusunda da uyardı.
Bal fiyatının son 2 yıldır hiç zam almadığını hatırlatan Deniz, “2021 yılı için Anzer balıyla ilgili yapmış olduğumuz toplantıda Anzer balının fiyatını belirledik. İki yıldır Anzer balı fiyatında herhangi bir artış yapılmamıştı. Bu bağlamda ülkemizdeki ekonomik durumu ve üreticimizin de yapmış olduğu masrafları göz önüne alarak Anzer balının kilogram fiyatı bin 200 TL olarak belirlenmiştir. 2021 ve 2022 sezonunda Anzer ballarımız bin 200 TL’den satışa sunulacaktır” dedi.

Her derde şifa: Kovandan çıkmadan satılıyor! Kilosu 150 TL
GÜNDEM
Her derde şifa: Kovandan çıkmadan satılıyor! Kilosu 150 TL

Ön siparişleri kaydettik

Ellerinde geçmiş yıllardan hiç kalmadığını bu nedenle sadece bu sezon için ön sipariş alabildiklerini dile getiren Deniz, “Anzer balı şu anda elimizde yok. Tahminen 4 aydır Anzer balımız bitmiş durumda. Kesinlikle şuan elimizde Anzer balı yoktur. Zaten 4 aydır bal olmaması nedeniyle bizi arayan müşterilerimize ön kayıt alarak kaydediyoruz. İnternet üzerinden ve mail atarak da ön sipariş işlemlerini müşterilerimiz yapabiliyor. Yeni sezon da eylül ayının ikinci haftası açılıyor” dedi.

Yeni sezon balının eylül ayının ortalarına satışa çıkacağını sözlerine ekleyen Deniz, “Anzer balının olmaması tabii ki talebin artmasına sebep oluyor. Aynı zamanda yurtdışından gelen müşterilerimiz Anzer balına yoğun bir talep içerisindeler. Tabii ki onlara da aynı hassasiyeti göstererek ön siparişlerini kaydettik. Eylül ayının ikinci haftasında bal tahlilleri elimize ulaştıktan sonra talepleri karşılamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Yağışlar Anzer balını da etkiledi

Bu yıl hava şartlarının Anzer balını da olumsuz etkilediğini ifade eden Deniz, “Son zamanlarda ülkemizde ve dünya genelinde bir kuraklık söz konusu oldu. Haliyle bizim üretimimize de yansıdı. Aynı zamanda ağustos itibariyle havaların bozması ve yağışlar da Anzer balı üretimine kötü yansıdı. Ama bizim yaylamızın rakımı yüksek olması sebebiyle bu sıcaklıklar bir nebze bize iyi gelmiş oldu diyebiliriz. Havaların sıcak olması üretimi artırdı. İlk üretim tarihinde sıcaklığın yüksek olmasına rağmen beklediğimiz rekolteye ulaşamadı” diye konuştu.


Anzer balında sahteciliğe vurgu yapan Deniz sözlerinin devamında şunları söyledi:


"Anzer balında talebin çok olması nedeniyle müşterilerimize bir çağrı yapmak istiyoruz. Şuan da piyasada ve elimizde kesinlikle Anzer balı yoktur. Yani yeni sezonu beklemelerini tavsiye ediyoruz. Zaten yeni sezonda Rize İl Tarım Müdürlüğü denetiminde Anzer balında coğrafi işaret alınması sebebiyle Rize İl Tarım Müdürlüğü katkılarıyla coğrafi işaret etiketi alacak. Eylül ayının 20’sinden sonra ballarımız satışa çıkacaktır. Şunu da görmekteyiz ki, piyasada bir sürü Anzer balı adı altında Anzer ile alakası olmayan kişiler ve firmalar harıl harıl Anzer balı satıyorlar. Bu gibi yerlerden gerçek Anzer balını alamazlar. Müşterilerimize balların tahlil sonucunu beklemelerini tavsiye ediyoruz. Hakiki Anzer balı satın almaları için Eylül ayının 20’sini beklemelerini öneriyoruz."

Üreticiler uyarıyor: Dünyaca ünlü Anzer Balı tehdit altında
GÜNDEM
Üreticiler uyarıyor: Dünyaca ünlü Anzer Balı tehdit altında

Dünyanın en pahalısı: Türkiye'de mağarada toplanıyor Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
EKONOMİ
Dünyanın en pahalısı: Türkiye'de mağarada toplanıyor Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kadın girişimci İstanbul'daki işini bıraktı, Kaz Dağları'nda iş kurdu: İtalya’dan Almanya’ya, Katar’dan İsviçre’ye kadar satış yapıyor
FOTOĞRAF 25
Title
KAZ DAĞLARI'NDA KARAR KILDI <br> <br> Arıcılık konusuna merak saran Derya Demircan, uzun bir süre arıcılık ve apiterapi konusunda eğitimler aldı, arıcılığı en iyi nerede yapabileceği konusunda bölge arayışına giren Demircan, Siirt’te Pervari, Bitlis’te Hizan, Artvin’de Macaheli, Karadeniz’de Anzer, Çanakkale’de Kaz Dağları’nı karış karış gezerek, gittiği bölgelerden numune topladı.
Title
Bu balları analize gönderen Demircan, sonuçlarda Türkiye’nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek balının Kaz Dağları’ndan çıktığını görerek, çiftliğini de Kaz Dağları eteklerinde bulunan Bayramiç ilçesine kurmaya karar verdi.
Title
İstanbul’daki tekstil işini bırakıp, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe ile Kaz Dağları eteklerine arı çiftliği kuran evli ve 2 çocuk annesi Derya Demircan, Türkiye’nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek ballarını üretiyor.
Title
Demircan, şimdilerde İtalya’dan Almanya’ya, Katar’dan İsviçre’ye kadar birçok ülkeye bal satıyor.
Title
GENÇ ÇİFTÇİ HİBESİYLE MORAL BULDU <br> <br> Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı ’Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında aldığı 30 bin lira hibe desteğiyle arıcılık ekipmanlarını temin ederek, işe başladığını söyleyen Derya Demircan, Bundan 8 yıl öncesinde İstanbul’da tekstil ile uğraşıyordum. Fakat arılara ve arıcılığa çok meraklıydım...
Title
Bunun üzerine arıcılık ve apiterapi eğitimi aldım. Sonrasında ailecek arıcılık işini yapmak istedik. Ama nerede yapmalıydık. Bunun için yerimizi bulmamız gerekiyordu. Türkiye’nin dört bir tarafını dolaştık Karadeniz, Ege, Akdeniz her bölgeden ballar topladık. Bu balları analizlere gönderdik...
Title
Analizler sonucunda baktık ki Türkiye’nin prolin değeri en yüksek balı Çanakkale’den ve Kaz Dağları’ndan çıktı. Prolin değeri 1593, yani Anzer balının dahi yükseğinde bir prolin aldık. Sonrasında Kaz Dağları'nın eteklerinde almış olduğumuz çiftliğimizde bu işi yapmaya başladık...
Title
Arılarımızı Kaz Dağları’nda konumlandırıyoruz. Bu süreçte devletin sunmuş olduğu Genç Çiftçi Projesi'ne katıldım ve hak kazandım. İlk kovanlar, arı ve ekipmanlarımız devlet tarafından karşılandı dedi.
Title
50 KOVANLA BAŞLADI, ŞİMDİ 250 KOVANI VAR <br> <br> Arıcılık işine devletten aldığı hibe desteği ve 50 kovan ile başlayan Derya Demircan, antioksidan ve prolin değeri yüksek balların büyük talep görmesi nedeniyle üretim kapasitesini artırdı ve kovan sayısını 250'ye çıkarttı.
Title
Yerinde sağım teknikleriyle pastörizasyon ve ısısal işleme tabi tutmadığımız ballarımızda prolin ve antioksidan değerlerimiz fazla çıkmakta diyen Demircan, şöyle konuştu: Biz kahvaltılık bir bal üretmiyoruz. Günde bir kaşık tüketilecek, sağlık için faydalı bir bal üretiyoruz. Ballarımızı Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Katar, İtalya ve İsviçre’ye pazarlıyoruz..
Title
Yeni Zelanda'da bal sargı bezleri ve yara iyileştirici merhem olarak kullanılıyor. Aslında bu bir Osmanlı kültürüdür ve bize atalarımızdan mirastır. Savaş zamanlarında dahi yaraların iyileştirilmesinde kullanılan bir ürün bal. Bu yüzden aslında sağlık için çok faydalı bir ürün...
Title
Şöyle ki tesisimizin, apiterapi merkezi haline gelmesi için bazı üniversiteler ile çalışma halindeyiz. Polen, propolis, arı sütü, apilarnil gibi arı ürünlerinin sağlık alanında kullanılması için çalışmalarımız var.
Title
YABANİ SARIMSAK FAKTÖRÜ <br> <br> Ürettikleri balın antioksidan ve prolin değerinin yüksek çıkmasında, Dünya’da sadece Kaz Dağları’nda bulunan 32 endemik bitki florası içerisindeki yabani sarımsağın etkili olduğuna dikkat çeken Derya Demircan, Bu yabani sarımsağın balda bulunması antioksidan ve prolin değerini yükseltiyor. Dünyaca ünlü antioksidan değeri yüksek manuka balını Yeni Zelanda’dan deneyimleme fırsatı bulduk...
Title
Aynı zamanda manuka bitkisini Türkiye’ye getirdik. Laboratuvar analizleri sonucunda manuka bitkisi ve yabani sarımsağın aynı familyadan olduğunu ve bu yüzden Kaz Dağları'ndan almış olduğumuz balın antioksidan ve prolin değerinin yüksek çıktığını gördük” diye konuştu.
Title
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Title
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Title
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Title
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Title
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Title
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Title
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Title
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Title
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Title
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Title
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Kadın girişimci İstanbul'daki işini bıraktı, Kaz Dağları'nda iş kurdu: İtalya’dan Almanya’ya, Katar’dan İsviçre’ye kadar satış yapıyor
İstanbul'da tekstil işiyle uğraşırken, 'Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak Kaz Dağları'nda arı yetiştirmeye başlayan Derya Demircan (39), şimdilerde Türkiye'nin antioksidan ve prolin değeri en yüksek ballarını üreterek, dünyaya satıyor. Demircan, "Dünyaca ünlü antioksidan değeri yüksek 'manuka balı' bu özelliğini manuka bitkisinden alırken, bizim balımız da manuka bitkisi ile aynı familyadan olan yabani sarımsaktan alıyor. Balımızın prolin değeri 1593, yani Anzer balının dahi yükseğinde bir prolin değerine sahip" dedi.


Abone Ol Google News
Av yasağı bitti

Av yasağı bitti

Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
​Alevler en az 30 dükkanı sardı

​Alevler en az 30 dükkanı sardı

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın.
Türkiyenin desteğini bekliyoruz

Türkiye'nin desteğini bekliyoruz

​Afganistan'da geçiş sürecini yöneten Hikmetyar Yeni Şafak'a konuştu.
Geride 'enkaz' kaldı

Geride 'enkaz' kaldı

Yeni Şafak, Taliban'ın tam denetimine geçen havalimanında.
FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

Engin Özkoç'a yeni suçlama.
CHP'nin küfürbaz başkanı

CHP'nin küfürbaz başkanı

​Kendisini eleştiren vatandaşa 12 dakika 68 küfür saydırdı.

Suriye'den de çıkacaklar

Suriye'den de çıkacaklar

​ABD medyası: Türkiye'nin konumunu güçlendirecek.
Ankesör’de ağ genişliyor

Ankesör’de ağ genişliyor

​FETÖ'cülerin HTS kayıtlarında farklı hatlar tespit edildi.
Katliama bile bile göz yumdular

Katliama bile bile göz yumdular

​ABD istihbarata rağmen kapıyı açık tuttu.

Afganistan'dan çekilme sonrası ​Biden'dan açıklama.

​31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​81 ilin valiliğine gönderildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Harp okullarındaki diploma töreninde konuştu.
Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.