Ar-Ge’miz ışık hızına çıkacak

Hem tasarımı hem de üretimi tamamen yerli olan Türkiye’nin bilimsel araştırma amaçlı elektron hızlandırıcısı devreye alındı. TARLA Elektron Hızlandırıcısı Devreye Alma Töreni (Faz-1), Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi'nde yapıldı. Bakanlık, Ankara Üniversitesi ve TÜBİTAK'ın iş birliğiyle kurulan TARLA'nın açılışını, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptı. Hızlandırıcı kanser, nörolojik ve diğer hastalıkların teşhisi ya da tedavisinde, gıda sanayinde, uzay çalışmalarında radyasyon ölçümünde, savunma sanayiinde yapılacak araştır malara öncülük edecek. Türkiye’nin süper iletken elektron hızlandırıcı teknolojisine sahip dünyada 4 ülke arasına girdiğini belirten Kacır, şunları söyledi:

35 MİLYON AVRO KAYNAK AYRILDI

“TARLA olarak adlandırdığımız Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı’na devletimiz bugüne kadar 35 milyon avro kaynak tahsis etti. Böylece süper iletken hızlandırma teknolojisini kullanarak elektron hızlandırma kabiliyetini ülkemiz kazandırdık” ifadesini kullandı.

ARAŞTIRMALARIN ÖNÜ AÇILACAK

TARLA’nın uygulamalı temel bilim ve mühendislik dallarında araştırmaların önünü açacağına işaret eden Kacır, “Özellikle elektron hızlandırıcısıyla radyasyon yönetiminde elde edeceğimiz bilgi birikimi ve kabiliyetler; sağlık gibi birçok öncelikli alanda ulusal ihtiyaçlarımıza cevap verecek. Kanser hastalarının tedavilerinde önemli bir aşama olan ve ‘ışınlama tedavisi’ olarak bilinen tıbbi yöntemin temelinde, hızlandırıcı teknolojileriyle geliştirilen ‘medikal linak’ sistemleri yer almaktadır. TARLA artık yerli medikal linak tasarımı ve üretimini yapabilecek ulusal bir araştır- ma tesisi olarak hizmet verecek” diye konuştu.

YENİ MALZEME ÜRETİMİ İÇİN

Hızlandırıcının havacılık ve uzay sanayiinin ihtiyaç duyduğu yüksek radyasyon ve ısı gibi zorlayıcı dış faktörlere dayanıklı özgün malzemelerin ülkemizde test edilmesi, geliştirilmesi ve üretilmesinde kullanılabileceğini belirten Bakan Kacır şunları söyledi: “Devreye aldığımız elektron hızlandırıcısı tüm fazlarıyla tamamlandığında parçacık fiziği, nükleer fizik, biyoteknoloji ve nanoteknoloji, genetik, malzeme, endüstri, metroloji, çevre, kimya, ilaç, maden, enerji, savunma, uzay, iletişim gibi pek çok alanda araştırma, eğitim ve uygulama imkânını sağlayacak.”







