|
Ekonomi

Ar-Ge’miz ışık hızına çıkacak

Türkiye, bilim ve teknoloji alanında çığır açacak yeni bir adım attı. Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı’nın (TARLA) elektron hızlandırıcısı devreye girdi. TARLA, kanser tedavisinden havacılık ve uzay sanayiine kadar birçok bilim alanının ihtiyaç duyduğu yüksek radyasyon ve ısı gibi zorlayıcı dış faktörlere dayanıklı malzemelerin üretilmesine olanak sağlayacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:00 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Mehmet Fatih Kacır
Mehmet Fatih Kacır

Hem tasarımı hem de üretimi tamamen yerli olan Türkiye’nin bilimsel araştırma amaçlı elektron hızlandırıcısı devreye alındı. TARLA Elektron Hızlandırıcısı Devreye Alma Töreni (Faz-1), Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi'nde yapıldı. Bakanlık, Ankara Üniversitesi ve TÜBİTAK'ın iş birliğiyle kurulan TARLA'nın açılışını, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptı. Hızlandırıcı kanser, nörolojik ve diğer hastalıkların teşhisi ya da tedavisinde, gıda sanayinde, uzay çalışmalarında radyasyon ölçümünde, savunma sanayiinde yapılacak araştır malara öncülük edecek. Türkiye’nin süper iletken elektron hızlandırıcı teknolojisine sahip dünyada 4 ülke arasına girdiğini belirten Kacır, şunları söyledi:

35 MİLYON AVRO KAYNAK AYRILDI

“TARLA olarak adlandırdığımız Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı’na devletimiz bugüne kadar 35 milyon avro kaynak tahsis etti. Böylece süper iletken hızlandırma teknolojisini kullanarak elektron hızlandırma kabiliyetini ülkemiz kazandırdık” ifadesini kullandı.

ARAŞTIRMALARIN ÖNÜ AÇILACAK

TARLA’nın uygulamalı temel bilim ve mühendislik dallarında araştırmaların önünü açacağına işaret eden Kacır, “Özellikle elektron hızlandırıcısıyla radyasyon yönetiminde elde edeceğimiz bilgi birikimi ve kabiliyetler; sağlık gibi birçok öncelikli alanda ulusal ihtiyaçlarımıza cevap verecek. Kanser hastalarının tedavilerinde önemli bir aşama olan ve ‘ışınlama tedavisi’ olarak bilinen tıbbi yöntemin temelinde, hızlandırıcı teknolojileriyle geliştirilen ‘medikal linak’ sistemleri yer almaktadır. TARLA artık yerli medikal linak tasarımı ve üretimini yapabilecek ulusal bir araştır- ma tesisi olarak hizmet verecek” diye konuştu.

YENİ MALZEME ÜRETİMİ İÇİN

Hızlandırıcının havacılık ve uzay sanayiinin ihtiyaç duyduğu yüksek radyasyon ve ısı gibi zorlayıcı dış faktörlere dayanıklı özgün malzemelerin ülkemizde test edilmesi, geliştirilmesi ve üretilmesinde kullanılabileceğini belirten Bakan Kacır şunları söyledi: “Devreye aldığımız elektron hızlandırıcısı tüm fazlarıyla tamamlandığında parçacık fiziği, nükleer fizik, biyoteknoloji ve nanoteknoloji, genetik, malzeme, endüstri, metroloji, çevre, kimya, ilaç, maden, enerji, savunma, uzay, iletişim gibi pek çok alanda araştırma, eğitim ve uygulama imkânını sağlayacak.”



#Teknoloji
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#Ekonomi
9 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İzmir baraj doluluk oranı DSİ 9 Mayıs rakamları