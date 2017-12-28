​Arabulucuk sistemi nasıl işleyecek?

1 Ocak 2018'den itibaren işçi işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk sisteminin dava şartı haline gelecek ve uygulama işçi ve işveren açısından, enerji ve vakit kaybını önleyecek.

ARABULUCULUK SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Arabuluculuk sürecinde işçi ve işverenin çözüm üretememeleri halinde arabulucular çözüm önerisi getirebilecek.

İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında, arabuluculuğun dava şartı haline gelmesiyle birlikte taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecek, arabuluculukta anlaşılmaması halinde mahkemeye başvurabilecek.

Sistem, adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu, yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracak.

Tarafların anlaşamaması halinde ilk 2 saatlik ücret, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Taraflardan birinin, ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile, yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak.

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