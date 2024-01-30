Karadeniz gazı her geçen gün daha fazla konutu ısıtmaya devam ediyor. Sahada günlük doğal gaz üretimi 2,7 milyon metreküpe ulaşırken, bu sayede 1 milyon hanenin tüketimi karşılanıyor. Günlük üretimi 40 milyon metreküpe çıkarmaya kararlı olduklarını belirten Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, “15 milyon haneye gazı Karadeniz’den ulaştıracağız” dedi.