Ekonomi Araç sahipleri dikkat Paralarınızı geri alabilirsiniz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Araç sahipleri dikkat: Paralarınızı geri alabilirsiniz

İstanbul'da bazı AVM'lerin yasal olmamasına rağmen otoparka bırakılan araçların sürücülerinden para aldıkları ortaya çıktı. Otoparkların ilk üç saati ücretsiz olması gerekirken, bazı AVM'lerin bu karara uymadıkları belirlendi. AVM'ler adeta kendisine gelir kapısı oluştururken, sürücülerin ödedikleri paraları geri alabilecekleri belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Araç sahipleri dikkat: Paralarınızı geri alabilirsiniz
AVM otoparkları ücretsiz 3 saat kuralını hiçe sayıyor.

Bazı AVM'lerin otoparklarında ilk 3 saat ücretsiz olması gerekirken süreye bakılmadan sürücüden ücret talep ediliyor. Bir AVM'de 1-2 saat için 35 TL, 2-3 saat için 65 TL talep ediliyor. Bir sürücü yarım saat kalmasına rağmen 25 TL ödediğini söyledi. Yasal olmamasına rağmen bazı AVM'ler tarafından uygulanan sistemin, bir cezai yaptırımı var ancak şikayet gelir tespit edilebilirse uygulanıyor o ceza.

AVM otoparkları ‘3 saat kuralı’nı hiçe sayıyor: Bazılarında ücret 40 lirayı buluyor
GÜNDEM
AVM otoparkları ‘3 saat kuralı’nı hiçe sayıyor: Bazılarında ücret 40 lirayı buluyor

PARALARI GERİ ALABİLİRSİNİZ

ATV Haber'in haberine göre sürücülerin ödedikleri paraları alabilmek için CİMER veya Alo 173'e şikayette bulunmaları ya da tüketici hakem heyetine başvurmaları yeterli.

Bankalarda yeni dönem

Bankalarda yeni dönem

Çipli kimliği olmayan işlem yapamayacak.
Milli silahlara ihracat yolu

Milli silahlara ihracat yolu

MKE üretti: Yapılmayanı yapmaya devam ediyoruz.
Türk uzay yolcusu 2023ün ikinci yarısında gönderilecek

Mesken abonelerine elektrik zammı yapılmayacak.

​İlçelerden merkeze tek araçla yolculuk dönemi başladı

​EYT müjdesi sonrası SGK'ların önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

​Bakan Nebati gelir vergisi tarifesini açıkladı.

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci'den iddialı Jorge Jesus yorumu

Dünya futbolunun önemli isimleri Pele'yi andı.

​Meteoroloji yeni yıl için kritik raporu yayımladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.