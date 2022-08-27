Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta bir indirim daha geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİNE İNDİRİM
Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,91 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21,16 satılıyor.
BRENT PETROL 100 DOLAR SEVİYESİNDE
Perşembe gününü 99,34 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 100,99 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolde teknik olarak 100,50 ile 100,87 dolar aralığının direnç, 99,73 ile 99,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
EKONOMİ
Benzinin litre fiyatına 2 ayda 6 lira 16 kuruş indirim geldi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Brent petrolün varil fiyatının 95 dolara kadar gerilemesinin ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi.
10 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 TL indirim bekleniyor.
İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22,40 liraya düşecek.
Motorindeki indirimin yanı sıra benzin grubunda ise henüz bir indirim beklenmiyor.
Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 20 liradan satılıyor.
Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, haftaya hafif yükselişle başlamıştı.
Dün kapanışı 96,65 dolar seviyesinden yapan Brent petrol fiyatı, 9 Ağustos 2022 sabahında 96,16 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Fiyatların düşüşünde, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileri etkili oldu.
Son olarak 6 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL ve benzine 2 TL'nin üzerinde büyük bir indirim yapıldı.
Araç sahiplerine bir güzel haber daha: Motorine yeni indirim geliyor
Brent petrolün varil fiyatının uluslararası piyasalarda 95 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de peş peşe indirim geliyor. Yapılan son hesaplamalara göre petroldeki düşüş sonrası motorinde 1 liralık indirim bekleniyor. İşte indirim sonrası motorinin litre fiyatı..