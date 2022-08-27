Ekonomi Araç sahiplerine müjde Akaryakıta bir indirim daha geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta bir indirim daha geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

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Haber Merkezi Diğer
Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta bir indirim daha geliyor
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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM

Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,91 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,16 satılıyor.

BRENT PETROL 100 DOLAR SEVİYESİNDE

Perşembe gününü 99,34 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 100,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolde teknik olarak 100,50 ile 100,87 dolar aralığının direnç, 99,73 ile 99,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Benzinin litre fiyatına 2 ayda 6 lira 16 kuruş indirim geldi
EKONOMİ
Benzinin litre fiyatına 2 ayda 6 lira 16 kuruş indirim geldi

Araç sahiplerine bir güzel haber daha: Motorine yeni indirim geliyor
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
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Brent petrolün varil fiyatının 95 dolara kadar gerilemesinin ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi.
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10 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 TL indirim bekleniyor.
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İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22,40 liraya düşecek.
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Motorindeki indirimin yanı sıra benzin grubunda ise henüz bir indirim beklenmiyor.
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Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 20 liradan satılıyor.
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Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, haftaya hafif yükselişle başlamıştı.
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Dün kapanışı 96,65 dolar seviyesinden yapan Brent petrol fiyatı, 9 Ağustos 2022 sabahında 96,16 dolar seviyesinden işlem görüyor.
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Fiyatların düşüşünde, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileri etkili oldu.
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Son olarak 6 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL ve benzine 2 TL'nin üzerinde büyük bir indirim yapıldı.
Araç sahiplerine bir güzel haber daha: Motorine yeni indirim geliyor
Brent petrolün varil fiyatının uluslararası piyasalarda 95 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de peş peşe indirim geliyor. Yapılan son hesaplamalara göre petroldeki düşüş sonrası motorinde 1 liralık indirim bekleniyor. İşte indirim sonrası motorinin litre fiyatı..
Gizli birim üyeleri itiraf etti

Gizli birim üyeleri itiraf etti

​BAE ABD'yi CUA ile gözetliyor.
Araç sahiplerine müjde

Araç sahiplerine müjde

​Akaryakıta bir indirim daha geliyor.
Hüseyin Likoğlu Yeni Şafakın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğluna sordu: Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?

'Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz'

​Trabzonspor, Umut Bozok ve kulübü Lorient ile prensip anlaşmasına vardı.
120 ülke Balıkesir'de buluşuyor

120 ülke Balıkesir'de buluşuyor

​Dünya Habitat Günü Balıkesir'de kutlanacak.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu tarih verdi.

'Kanal İstanbul iptal edildi' iddialarına yalanlama.

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz
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Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ni iptal etmediklerini, imar planlarının yürürlükte olduğunu belirterek, sadece vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına yönelik yeni bir imar uygulama değişikliği yürütüldüğünü bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında "Kanal İstanbul Projesinin de bulunduğu Rezerv Yapı Alanı'na yönelik halen geçerli olan imar planlarının Bakanlıkça iptal edildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu'na sordu: Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?
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Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu'na sordu: Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?

KYK borcu, otomobilde ÖTV düzenlemesi ve son olarak ‘Borçlarınızı sakın ödemeyin!’ diyerek ‘icra affı düzenlemesi' öncesi sahneye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'içeriden nasıl bilgi aldığı merak konusu' diyerek konuyu haberleştiren Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız oldu. 'EYT'yi çözün' diyen Kılıçdaroğlu'na Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "EYT çalışması 'köstebeğinizin görev yaptığı bakanlığa' henüz gitmemiş anlaşılan. Eğer, köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa haber amaçlı bizimle de paylaşır mısınız?" yanıtını verdi.
Cicaldau idmana katılmadı: Yeni takımına imza atmaya gidiyor
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Cicaldau idmana katılmadı: Yeni takımına imza atmaya gidiyor

Galatasaray'ın geçen sezon 6.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, kiralık olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El İttihad Kalba'ya transfer oluyor.

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