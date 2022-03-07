​Araç üstü çadırlar Türkiye’den ​

Kadın girişimci Melike Bulu’nun ürettiği araç üstü çadırlar Avrupa’da büyük ilgi gördü. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan atölyede üretimine pandemi öncesi başlanan araç üstü kamp çadırlarına ilgi salgınla birlikte arttı. Almanya’da internet satışında ilk sıralarda yer alan çadırlardan yılda 5 bin adet satılıyor. Ürünün sahada emekli askerler tarafından test edildiğini belirten Girişimci Melike Bulu, “Kamp çadırları çocuklar, kadınlar için de kullanışlı olmalı” dedi. Bulu, sektöre giriş hikâyesini şöyle anlattı:

YÜZDE 80'İ YURT DIŞINA SATIYOR

“Sirklerde 18 TIR 55 kişilik kadro ile hareket halindeydik. Yol üzerinde konaklamak için çadırlara ihtiyacımız vardı ve yurt dışından araç üstü çadır aldık. Pandeminin etkisiyle beraber hızlı bir şekilde büyümüş olduk.” Pandemiden önce yurt içinde ayda ortalama 100 çadır satarken şimdi 10 farklı ülkeye ihracat yapar hale geldiklerini anlatan Bulu, “Yılda ortalama 5 bin adet araç üstü çadır üretip satıyoruz. Satışlarımızın yüzde 80’i yurt dışına ihracat şeklinde. İhracat da Almanya başı çekerken İsviçre, Amerika, Romanya, Yunanistan, Polonya’nın yanı sıra Estonya, Kanada ve Ukrayna olmak üzere 10 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz” şeklinde konuştu. Çadırda terlemeden uyumanın mümkün olması gerektiğini söyleyen Bulu, araç üstü kamp çadırlarının fiyatının 25 bin TL’ye kadar çıktığını bildirdi.

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