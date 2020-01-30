Araçlarda takas dönemi başlıyor

Takasbank tarafından geliştirilen “Taşıt Takas Sistemi” ile birlikte, noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemlerinde alım satıma konu nakit tutar, araç mülkiyetinin el değiştirmesiyle eşzamanlı olarak güvenli bir şekilde karşı tarafa transfer edilebilecek.

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Riskler ortadan kalkacak

Konuya ilişkin olarak Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, “Ülkemizin en önemli finansal altyapı kuruluşlarından biri olan ve uzun yıllardır finans sistemimize takas, teminat, risk ve nakit yönetimi hizmeti veren Takasbank’ın, sahip olduğu tecrübe ve birikim sayesinde kısa sürede geliştirdiği “Taşıt Takas Sistemi” ile birlikte, noterler bünyesinde araç alım satımına ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riskinin ortadan kalkacağını, ilgili tutarın taraflar arasında hızlı ve güvenli bir biçimde el değiştirmesinin sağlanacağını” belirtti.

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