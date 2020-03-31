Arçelik 4 bölgede üretimi durdurdu

Arçelik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, tüm dünyada Kovid-19 salgınının etkileri devam ederken, geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren Arçelik AŞ'nin, bulunduğu ülkelerin salgına karşı aldıkları önlemlere itina ile uyduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Pakistan, Bangladeş, Güney Afrika ve Rusya'da resmi otoritelerin salgın ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan etmesi dolayısıyla bu ülkelerdeki üretim ve satış faaliyetlerimiz geçici olarak durdurulmuştur. Sokağa çıkma yasağının Bangladeş'te 5 Nisan 2020, Pakistan ve Rusya'da 6 Nisan 2020, Güney Afrika'da 17 Nisan 2020'de sona ermesi beklenmekte olup, üretim ve satış hacmimizde önemli etki yaratabilecek uzatma veya yeni ara verme kararları alınması halinde yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

Geçici süre için durdurulmuş olan bu faaliyetler kendi coğrafyalarını etkilemekte olup, konsolide üretim ve ciromuz üzerindeki etkisi sınırlı seviyededir. Bu ülkeler dışındaki faaliyetlerimiz ise tedarik, üretim ve satış süreçlerinde zaman zaman aksamalar yaşansa da, 'İş Sürekliliği Planı' ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik aldığımız geniş önlemler altında kesintisiz olarak sürdürülmektedir."

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