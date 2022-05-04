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Ekonomi Arıtma tesislerine 1 milyar TL destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Arıtma tesislerine 1 milyar TL destek

Çevre Bakanlığı, 2002- 2022 yılları arasında, yerel yönetimlerin bin 118 su arıtma projesine 250 milyon TL destek verdi. Bakanlık, ayrıca enerji giderlerinin yüzde 50’sini geri ödediği için tesislere 793 milyon TL’lik de ek katkı sağladı. 2023 hedefi ise, nüfusun yüzde 100'üne atık su hizmeti verilmesi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Arıtma tesislerine 1 milyar TL destek
Arşiv

Çevrenin korunması ve su kirliliğine karşı devreye alınan arıtma tesisi sayısı bin 176’ya yükseldi. Böylece atık suda belediye nüfusunun yüzde 89’una hizmet verilir hale geldi. Gelecek yıl itibariyle ise hedef belediye nüfusunun yüzde 100’üne atık su arıtma hizmeti verilmesi. Atık su arıtma tesisleri ile çevre korunurken geçen yıl arıtma çamurlarının yüzde 46’sının döngüsel ekonomi kapsamında geri kazanılması sağlandı.

HİZMET KAPSAMI GENİŞLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen maddi ve teknik destekler sonucunda son yıllarda atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye sayısında ve bu hizmetin verildiği nüfusta önemli artışlar yaşandı. 2002’de sadece 145 olan atık su arıtma tesisi sayısı geçen yıl sonu itibarıyla bin 176’ya, hizmet verilen belediye nüfusu oranı ise yüzde 35’den yüzde 89’a çıktı. 2023 yılında bu oranın yüzde 100’e ulaşması hedefleniyor.

YATIRIM VE ENERJİ TEŞVİKİ SAĞLANDI

Bakanlık, atık su arıtma tesis yatırımları için yerel yönetimlere çevre katkı paylarından destek sağlıyor. 2002-2022 yılları arasında bin 118 projeye yaklaşık 250 milyon TL maddi yardım sağlandı. Destek bununla sınırlı kalmıyor. Atık su arıtma tesislerinin mevzuata uygun işletilebilmesi amacıyla 2011 yılından beri Bakanlık, enerji teşviki kapsamında enerji giderlerinin yüzde 50’si geri ödüyor. Bu desteğin 2011-2021 dönemi toplamı ise 793 milyon TL’yi buldu. Böylece, 1 milyar TL’nin üzerinde destek sağlanmış oldu.

YENİDEN KULLANILIYOR

Türkiye’nin su stresi yaşayan bir ülke olmasından hareketle bakanlık, arıtılmış suların yeniden kullanımını da sağlıyor. Atık suların alternatif bir su kaynağı olduğu yaklaşımı ve döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında geçen yıl yüzde 3,55 olan atık suların yeniden kullanımının gelecek yıl sonunda yüzde 5’e çıkması öngörülüyor.

ÇAMURLAR EKONOMİYE

Arıtma sonucunda 2021 yılında Türkiye’de oluşan 2 milyon 340 bin 380 ton çamurun yaklaşık 913 bin tonu kuru madde olarak depolandı, 70 bin tonu biyometanizasyon tesislerine gönderildi, 70 bin tonu termal tesislerde işlendi, 585 bin tonu ek yakıt, 234 bin tonu yapı malzemesi, 47 bin tonu alternatif ham madde, 70 bin tonu toprak iyileştirici olarak kullanıldı.

Sayı 1.176’ya ulaştı

Türkiye'de çevreci yaklaşımlarla, atıkların ekonomiye döndürülmesi ve çevreye zararının önlenmesi amaçlanıyor. Bu nedenle, kamu ve özel sektör projelerine farklı destek ve teşvikler sağlanıyor. 2002-2022 yılları arasında bin 118 projeye yaklaşık 250 milyon TL maddi yardım verildi. Türkiye, su zengini bir ülke olmadığı için atık suların geri dönüştürülmesi büyük önem taşıyor. İsrafın önlenmesine yönelik çalışmaların yanında atık maddelerin arıtılıp kullanılması da Bakanlık çalışmalarında ilk sıralarda yer alıyor.

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