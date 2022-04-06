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Ekonomi Aromatik bitki gelirimiz artıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aromatik bitki gelirimiz artıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bu yıl 1 milyon 50 ton odun dışı orman ürünü üretimi gerçekleştirileceğini ve orman köylüsüne 1 milyar TL katkı sağlanacağını söyledi. Karacabey, trüf mantarı ile tibbi ve aromatik bitki gibi orman ürünlerinin ülke ekonomisine katkısının 8 milyar TL olacağını söyledi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Aromatik bitki gelirimiz artıyor
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bu yıl 1 milyon 50 ton odun dışı orman ürünü üretimi gerçekleştirileceğini ve orman köylüsüne 1 milyar TL katkı sağlanacağını söyledi. Karacabey, trüf mantarı ile tibbi ve aromatik bitki gibi orman ürünlerinin ülke ekonomisine katkısının 8 milyar TL olacağını söyledi.

TIBBİ BİTKİLERE MERKEZ

  • Odun dışı orman ürünlerinin ülke ekonomisine katkısını artırmak, bu alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yol gösterici bir rehber olması maksadıyla çalıştaylar düzenlendiğini belirten Karacabey, “Ayrıca, Afyonkarahisar’da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi kurularak bu alanda Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları yapıldı. Yine Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (TAB) Merkezimiz ile Afyon Kocatepe Üniversitesi arasında yapılan protokol ile bilim insanlarının TAB bitkileri ve ürünleri üzerine yapacakları çalışmalarına destek sağlandı” değerlendirmesinde bulundu.

MANTARLARDAN 2 MİLYAR TL

Karacabey’in verdiği bilgiye göre, 2022-2026 yıllarını kapsayan iki adet mantar türünde eylem planı hazırlandı. Trüf Mantarı Eylem Planı kapsamında, 2022 yılı içerisinde 22 hektar alanda yapay trüf mantarı ormanı tesis edileceğini kaydeden Karacabey şunları söyledi: “Eylem planı sonunda 98 hektar alanda yapay trüf mantarı ormanı oluşturulmuş olacak. Toplamda 425 ton üretim yapılarak orman köylümüze 170 milyon TL, ülke ekonomisine ise 1 milyar 530 milyon TL katkı sağlanması planlanıyor.

  • Tıbbi ve aromatik potansiyeli yüksek olan sedir mantarı ülkemizde doğal olarak yetişiyor. Eylem Planı kapsamında 2022 yılı içerisinde 310 ton üretim yapılarak orman köylümüze 11,8 milyon TL, ülke ekonomisine ise 59,4 milyon TL katkı sağlayacak. Eylem Planı sonunda ise 2500 ton üretim yapılmış olacak. Orman köylüsüne 110 milyon TL, ülke ekonomisine ise 550 milyon TL katkı sağlaması hedefleniyor.”

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