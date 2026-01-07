Yeni Şafak
ArsaVev 2025’te yüzde 107 büyüdü

Mehmet Ali Parto
04:007/01/2026, Çarşamba
Bülent Öztürk, Sinan Köseoğlu.
Gayrimenkul sektöründe farklı ürün ve iş modelleriyle faaliyet gösteren arsaVev, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı performansını ve 2026 hedeflerini paylaştı.

ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, İstanbul, Atina ve Berlin’de faaliyete geçen satış ofisleriyle yatırımcıyla doğrudan temasın güçlendirildiğini belirtti. Öztürk, 2025’in son çeyreğinde Southern Pacific Insurance Corporation (SOPAC) ile hayata geçirilen uluslararası güvence yapısının ve Balıkesir projesinde Accor Group bünyesindeki Mövenpick markasıyla kurulan iş birliğinin şirket adına önemli bir eşik olduğunu ifade etti. SOPAC ile geliştirilen uluslararası finansman sigortasının yatırım sürecine yeni bir standart kazandırdığını dile getiren Öztürk, “Bu sigorta sayesinde yatırım süreci yalnızca bugünün koşullarıyla değil, olası tüm senaryolarla ele alınıyor. Riskler yok sayılmıyor, yönetiliyor. Bu yaklaşım yatırımcıya somut, şeffaf ve kurumsal bir güvence sunuyor" dedi. Geçen sene 11 projede, 266 bin metrekareyi aşan alanda toplam 3 bin 531 arsa satışı gerçekleştiren arsaVev, bir önceki yıla göre yüzde 107 büyüdü.

SATIŞTA GÜÇLÜ PERFORMANS

Türkiye genelinde satış ofisi sayısını 15’e çıkaran şirket, bu sene daha kurumsal, daha sağlam temellere dayanan bir ölçeklenme hedefliyor. Accor Türkiye Premium, Orta Ölçekli & Ekonomi Markaları Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu ise Mövenpick markasıyla Balıkesir projesinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.



