İstanbul’da Gümüşsuyu havası: Halıda kalite ve şıklık bir arada

Carpet and Flooring Expo 2026, halı ve zemin döşemesi sektöründeki en son yeniliklerin ve trendlerin sergilendiği kapsamlı bir organizasyon olarak, sektördeki büyük firmaları bir araya getiriyor.

Üstün tasarım anlayışı ve kaliteli ürünleriyle sektörünün köklü markalarından biri olan Gümüşsuyu Halı, “Gümüşsuyu Havası Bambaşka!” sloganıyla fuar ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Gümüşsuyu Halı standını ziyaret eden katılımcılar, her tarza ve ihtiyaca uygun halı çeşitlerini yakından görme ve deneme fırsatı bulacak.

Zorlu bir 2025 yılını geride bırakırken Gümüşsuyu Halı, hem metrekare hem de ciro bazında kayda değer bir büyüme performansı sergileyerek yılı başarıyla kapattı. Şirket, ciroda bir önceki yıla kıyasla %32 oranında büyüme gerçekleştirerek istikrarlı yükselişini sürdürdü. Uluslararası pazarlardaki güçlü performansını da devam ettiren Gümüşsuyu Halı, 2025 yılı itibarıyla ihracatta %13’lük büyüme oranına ulaşarak Türkiye’yi global arenada başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Ürün ve tasarım odağını, kurumsal sorumluluk yaklaşımıyla bütünleştiren Gümüşsuyu Halı, Türkiye halı sektöründe GRI uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlayan marka olma unvanını taşıyor. Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında hayata geçirdiği uygulamalarla sektöre örnek olan marka, sürdürülebilirliği uzun vadeli büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyor. Son yıllarda gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde ise elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını kendi üretimiyle karşılar hale gelerek çevresel sorumluluk konusundaki kararlılığını somut adımlarla ortaya koyuyor.

Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Ramazan Baran, yaptığı açıklamada: “Carpet and Flooring Expo, bizim için hem yeni trendleri takip etmek hem de müşterilerimize en kaliteli ve yenilikçi ürünlerimizi sunmak adına önemli bir fırsat. Gümüşsuyu Halı olarak, her zaman sektörün öncüsü olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Tüm ziyaretçilerimizi, eşsiz tasarımlarımızı deneyimlemeleri ve uzman ekiplerimizden ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almaları için standımıza bekliyoruz” dedi.

Gümüşsuyu Halı’nın havasını yakından deneyimlemek isteyenler, 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 9. Hall, No: 120’de eşsiz Gümüşsuyu tasarımlarını inceleyebilirler.







